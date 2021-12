Baumpatenschaften sind in Marktoberdorf ein Renner: So funktioniert's

In Marktoberdorf wurden bereits 500 Baumpatenschaften vermittelt. Von dem Geld können schon bald Bäume gepflanzt werden.

27.12.2021 | Stand: 04:00 Uhr

„Ein Baum steht für Stärke, Gesundheit, Langlebigkeit und Weisheit. Das Besondere an einer Baumpatenschaft ist, dass man nicht nur sich selbst, sondern auch noch der Allgemeinheit damit Gutes tut“, beschreibt es Projektleiterin Claudia Maier aus der Abteilung Tourismus in der Pressemitteilung. „Die Aufforstung unserer heimischen Wälder, die Förderung der biologischen Vielfalt und die Speicherung von CO2 in Bäumen sind nur einige der ausnahmslos positiven Begleiterscheinungen. Zudem profitieren auch die Einwohner und Besucher durch den Erholungswert einer intakten Flora und Fauna.“