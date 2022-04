Gelungene Aktion: Marktoberdorfer pflanzen 600 Bäume

Marktoberdorfer pflanzen die ersten 600 von 800 Bäumen im Wasenmoos. Die Baumpflanzaktion in Marktoberdorf ist ein enormer Erfolg. Doch woher stammen die Bäume?

„Wenn ich wüsste, dass morgen die Welt unterginge, würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen“. Mit diesem bekannten Zitat, das Martin Luther gesagt haben soll, hat Bürgermeister Dr. Wolfgang Hell die zahlreichen Besucher im und am „Haus 28“ in Hattenhofen begrüßt. Es waren Baumpaten, die nun ein Ziel hatten: gemeinsam Bäume pflanzen.

Marktoberdorfer Bürgermeister zitiert Luther: "Vor dem Weltuntergang noch heute ein Apfelbäumchen pflanzen!"

Zu Weihnachten hatte die Stadt die Aktion initiiert. 25 Euro kostet die Patenschaft für einen Baum. Der Aufruf war ein enormer Erfolg. „Über 800 Bäume erbrachte die Baumspendenaktion. Heute pflanzen wir die ersten 600 im Wasenmoos“, sagte Claudia Maier vom Touristikbüro der Stadt. (Lesen Sie dazu auch: Stadt Marktoberdorf verkauft jetzt Baumpatenschaften als Weihnachtsgeschenk.)

Die Stadt Marktoberdorf pflanzt Bäume für einen klimaresistenten Wald

Klimaerwärmung, Artensterben, neue Infektionskrankheiten waren nur einige Begriffe, die laut Hell zum Umdenken auffordern sollten. „Wir können was dagegen machen“, sagte er. An die 120 Maßnahmen hat die Stadt abgeschoben oder sind noch geplant. Obwohl sie global gesehen nur ein Tropfen auf den heißen Stein seien, „sind wir optimistisch. Darum pflanzen wir heute Bäume, damit es einen klimaresistenten Wald gibt.“ Hell appellierte an den Respekt vor der Schöpfung und forderte deren Bewahrung. Dabei dankte er den zahlreichen Baumpatinnen und -paten. (Lesen Sie dazu auch: Baumpatenschaften sind in Marktoberdorf ein Renner: So funktioniert's.)

Der Marktoberdorfer FBG-Geschäftsführer sagt: "Die Moore, die früher abgetragen wurden, sind heute unsere Zukunft!"

Auch Wolfgang Guggenmos, Kämmerer der Stadt, zuständig für die städtischen Waldungen und zugleich Vorsitzender der Forstbetriebsgemeinschaft (FBG) Marktoberdorf, äußerte sich begeistert von den vielen, die sich für die Natur engagieren. Guggenmos erinnerte an die Vorteile der Moorkulturen und die Erhaltung dieser Wasserspeicher für Mensch und Tier. „Die Moore, die früher abgetragen wurden, sind heute unsere Zukunft“, sagte Moritz Janzen, Geschäftsführer der FBG. Sie bewirtschaftet die städtischen Wälder.

Danach stapfte der Tross hinaus ins Wasenmoos. Schnee und Kälte spielten keine Rolle. Alle, vor allem die Kinder, freuten sich, einen persönlichen Baum pflanzen zu können. Mit Unterstützung der FBG-Mitarbeiter und mit dem passenden Spaten bekamen die jungen Stileichen den passenden Platz, damit sie irgendwann die Größe von ungefähr 30 Meter erreichen. „Es kann einige hundert Jahre dauern, bis die Eiche ausgewachsen ist“, sagte Andreas Schmid von der FBG. „Doch auch sie spenden von Anfang an Leben“, wie es Dr. Hell treffend formulierte.

Drei Generationen an Baumpaten pflanzen junge Stileichen

So diente der Tag gleich drei Generationen an Baumpaten, mit den kleinen Setzlingen eine Erinnerung an diesen besonderen Tag zu schaffen. Nach getaner Arbeit gab es für alle eine leckere Brotzeit.

Zwei interessante Vorträge rundeten den Tag ab. Über die Wirkung und Nutzen des Waldes auf den menschlichen Körper referierte Monika Mydla, Heilpraktikerin und Waldtherapeutin. „Schon ein kleiner Spaziergang im Wald sorgt für Stressabbau, gute Laune und stärkt die Abwehrkräfte“, sagte sie.

Einen nicht weniger beeindruckenden Vortrag hielt Förster Harald Husel vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Kaufbeuren. Vor allem der Vergleich der Erde und der gesamten Weltbevölkerung mit einem Apfel brachte die Anwesenden zum Grübeln. Husel verdeutlichte, wie klein der Platz für die acht Milliarden Menschen auf der Erde ist, wie wichtig die Natur, der Wald, für sie ist und welche Aufgaben der Wald in Zukunft für jeden leisten muss. (Lesen Sie dazu auch: Warum nicht nur im Stadtwald Marktoberdorf die Zeit der Fichte vorbei ist.)

Alle Baumpaten sind jetzt "mit Marktoberdorf verwurzelt"

So sind nach der ersten Baumpflanzaktion alle Baumpaten „mit Marktoberdorf verwurzelt“, wie es im Handzettel geschrieben ist. Und es klingen vielen die Worte von Hell nach, der betonte: „Es ist Ihr Wald, ist unser Wald und wir sorgen dafür, dass er wachsen kann, als Symbol für eine gute Zukunft“.