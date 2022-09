Großbaustelle in Marktoberdorf vor Abschluss: Was den letzten Arbeiten noch in die Quere kommen könnte

Die Großbaustelle in Marktoberdorf soll nächste Woche endlich Geschichte sein. Nur eine Sache könnte den letzten Arbeiten noch in die Quere kommen.

07.09.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Trotz des zuletzt wechselhaften Wetters geht die Stadt davon aus, dass die Straßenbauarbeiten an der Brückenstraße (B472) pünktlich abgeschlossen werden – und die wichtige Achse in Marktoberdorf damit spätestens am Dienstag wieder für den Verkehr freigegeben werden kann. „Vielleicht erfolgt sogar schon am Montag die Verkehrsfreigabe“, sagt die Leiterin der städtischen Tiefbauverwaltung, Mareile Hertel. „Nur drei Tage Dauerregen“ könnte demnach den Zeitplan an der Straßengroßbaustelle noch gefährden.

Asphalt, Deckschicht, Straßenmarkierungen, Bordsteine - so lange dauert es noch in der Brückenstraße

Die Abfräsarbeiten wurden laut Stadt bereits planmäßig erledigt, sodass aktuell bereits die sogenannte, zehn bis zwölf Zentimeter dicke Binderschicht eingebaut werden könne. „Wir gehen davon aus, dass es soweit funktioniert und auch die Asphaltierungsarbeiten, was die obere Deckschicht angeht, planmäßig stattfinden können“, sagt Mareile Hertel.

Mit dem Auftragen dieser vier Zentimeter dicken Feinschicht in der Brückenstraße soll das beauftragte Bauunternehmen Schmid am Mittwoch in Höhe des Knotenpunktes AOK–Kreuzung beginnen, berichtet Hertel. Dort sollen gemäß des aktuellen Bauzeitenplanes dann bereits am Donnerstag und Freitag die Straßenmarkierungen aufgebracht werden.

Parallel soll vor dem Wochenende auch noch rund um den Knotenpunkt Iglauer Straße die Deckschicht auf die Fahrbahn aufgebracht werden, erläutert Mareile Hertel. Am Montag stünden dann dort noch die restlichen Markierungsarbeiten an. Außerdem müssten die „Borde am Rand“ (Bordsteinkanten) noch wiederhergestellt werden.

Das einzige Risiko für die abschließenden Bauarbeiten: Dauerregen in Marktoberdorf

„Zwar ist weiterer Regen angesagt. Kurze Schauer machen aber nichts“, sagt die städtische Tiefbauleiterin, zumal der Niederschlag auf dem heißen Asphalt rasch verdampfe. Nur Dauerregen dürfe es eben nicht geben, denn wenn die Straßenoberfläche zu sehr auskühle, könnten Risse entstehen, während sich bei trockener Wärme Bitumen und Gesteinskörner besonders gut verbänden.

Wie berichtet, wird seit Mitte Juli an den zwei Kreuzungen in der Brückenstraße in Marktoberdorf gebaut – und Teilsperrungen führten dort schon in den Wochen vor den Ferien für größere Stauungen, zumal zeitgleich auch noch Straßenbauarbeiten in der Johann-Georg-Fendt-Straße stattfanden. Seit Ende August ist die B472 zwischen AOK-Kreuzung und Thalhofen nun komplett gesperrt – was seitdem für weiträumige Umleitungen und die ständige Suche nach neuen Schleichwegen – und einigen Ärger in der Bevölkerung sorgt.

Die Bauarbeiten sollen die Verkehrssicherheit massiv verbessern. Die Fahrbahn sowie die Ampelanlage an der AOK-Kreuzung wurden bzw. werden erneuert, ein neue Ampel am Knotenpunkt Iglauer Straße gebaut.