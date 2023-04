So sind die Erfolgsaussichten bei der bayerischen Meisterschaft für die Ostallgäuer Spielerinnen

Marktoberdorf ist am Sonntag Austragungsort der Landesmeisterschaft. Leuterschach, Stöttwang, Bidingen und Stötten wollen den Favoritinnen ein Bein stellen.

Nach einem spannenden Saisonfinale steht am Sonntag, 2. April, der Höhepunkt der Korbball-Hallenrunde an. In Marktoberdorf findet die bayerische Meisterschaft statt.

Es treffen die jeweiligen Meister und Vizemeister der höchsten Allgäuer Spielklasse auf die Besten aus Bayern Nord. Veranstalter ist der SV Geisenried, gespielt wird in der Mittelschulturnhalle und in der Stadionturnhalle.

Warum der Organisator der bayerischen Meisterschaft zuschauen muss

Für die Geisenrieder eine besondere Ehre, als Organisator auftreten zu dürfen, obwohl sich heuer kein eigenes Team für den Wettbewerb qualifizieren konnte. Große Vorfreude und Spannung herrscht dagegen in Stöttwang, Bidingen und Leuterschach. In allen drei Jahrgangsstufen – Jugend 15, Jugend 19, Frauen 18 – ist zudem der TSV Stötten vertreten.

Obwohl sie sich in der Frauenrunde mit dem zweiten Platz begnügen musste, hofft die gut eingespielte Mannschaft um Trainer Erwin Osterried, den favorisierten Nordbayerinnen ein Bein stellen zu können. Dies trifft umso mehr auf die Leuterschacherinnen zu, die nach einer überragenden Saison um die Korbhüterin Melanie Zwick als beste Allgäuer Mannschaft in das Turnier starten.

Deshalb gelten die Korbballerinnen aus Franken als Favoritinnen

Mit besonderem Eifer treten die heimischen Jugendmannschaften an. Dürfen sich die Spielerinnen aus Stöttwang, Bidingen und Stötten doch mit dem besten bayerischen Nachwuchs messen.

Die Gastmannschaften aus dem Raum Schweinfurt bieten seit jeher Korbball vom Feinsten. Vereine um Bergrheinfeld und Heidenfeld, die meist unter Profibedingungen trainieren können, nehmen immer wieder an deutschen Meisterschaften teil und stellen Mannschaftsmitglieder für die deutsche Auswahl. In Südbayern hingegen gilt das Ostallgäu als Hochburg des Korbballsports.

Woraus es beim Korbball auch ankommt

Die Geisenriederinnen und die teilnehmenden Mannschaften freuen sich auf tolle Spiele und darauf, ihren Sport präsentieren zu können. Sie hoffen auf viele interessierte Zuschauer und Fans. Denn Korbball ist ein ganzjähriger Mannschaftssport, der im Sommer im Freien und im Winterhalbjahr in der Halle ausgeübt wird. Athletik, Technik werden bestens trainiert, Teamgeist und Freundschaften gefördert.

Wann sie spielen

Sporthalle Mittelschule

8.30 Uhr Bergrheinfeld – Bidingen

9.10 Uhr Stötten – Niederwerrn

11.10 Uhr Niederwerrn – Bidingen

11.50 Uhr Stötten – Bergrheinfeld

13.50 Uhr Bergrheinfeld – Niederwerrn

14.30 Uhr: Stötten – Bidingen

Frauen 18

9.50 Uhr Stötten – Löffelsterz

10.30 Uhr Leuterschach – Heidenfeld

12.30 Uhr Leuterschach – Löffelsterz

13.10 Uhr Stötten – Heidenfeld

15.10 Uhr Stötten – Leuterschach

16 Uhr Löffelsterz – Heidenfeld

Stadionturnhalle

Jugend 15

9.30 Uhr Stöttwang – Bergrheinfeld

9.55 Uhr Stötten – Nordheim

11 Uhr Nordheim – Stöttwang

11.30 Uhr Stötten – Bergrheinfeld

12.30 Uhr Bergrheinfeld – Nordheim

13 Uhr Stötten – Stöttwang

