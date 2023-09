Wie das Heizen in Zukunft aussieht

Bei den Bau- und Energietagen in Marktoberdorf ist die Wärmewende das Schwerpunktthema. Was selbst beim Altbau möglich ist und was den Besucher erwartet.

18.09.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Gebäudeenergiegesetz, im Volksmund Heizungsgesetz, höhere CO2-Abgabe, kein Gas aus Russland, weg vom Öl, hin zu Wärmepumpenheizung, Fernwärme, Geothermie: Wer aktuell auf der Suche nach einer neuen Heizung ist oder sie in den nächsten Jahren in sein Haus einbauen will, fühlt sich wie in einem undurchdringlichen Dschungel. Hier neue Vorschriften, dort neue Techniken. Auch deshalb rechnen die Veranstalter mit zahlreichem Besuch bei den Bau- und Energietagen Ostallgäu. Rund 30 Aussteller haben im Modeon in Marktoberdorf am 7. und 8. Oktober allerhand Lösungen parat, außerdem sollen zahlreiche Vorträge für den nötigen Durchblick sorgen.

