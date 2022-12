Bei den Handballern der SG Biessenhofen-Marktoberdorf platzt endlich der Knoten

Die Bezirksliga-Handballer der SG Biessenhofen-Marktoberdorf holen verdient einen 25:18-Heimsieg gegen die HSG Würm-Mitte II. Nun soll es so weitergehen.

06.12.2022 | Stand: 09:00 Uhr

Die Handballer der SG Biessenhofen-Marktoberdorf haben daheim in der Wertachsporthalle in Biessenhofen die HSG Würm-Mitte II bezwungen. Die zahlreichen Zuschauer erlebten zum ersten Mal das neue Trainergespann aus Sebastian Geiger und Co-Trainer Sam Stelzer in Aktion.

Sie wollten unbedingt wieder einen Sieg einfahren - Punkte müssen dringend her

Nach zwei intensiven, aber wegen Ausfällen nicht idealen Trainingswochen galt es für das Team der SG, die Umstellungen gerade in der Offensive umzusetzen und endlich den zweiten Saisonsieg gegen die Gäste als direkten Nachbarn im Tabellenkeller einzufahren. Gemäß des vom Coach ausgegebenen Ziels, in den drei Spielen bis Weihnachten alle Punkte mitzunehmen, war ein Sieg Pflicht.

Die SG-Mannschaft startete diesmal konzentriert in die Partie. Von Beginn an zeigte die Abwehr den Gästen aus Oberbayern Grenzen auf und ließ in den ersten acht Minuten der Partie nur ein Gegentor zu. Im Gegenzug nutzte die Offensive Lücken in der Abwehr der Gäste zu schnellen Toren.

Lange gelingt es dem Ostallgäuer Heimteam nicht, den Abstand zu vergrößern

Leider hielt man diese Konstellation nicht lange aufrecht. Ab der zehnten Minute ging die Dynamik im Positionsangriff verloren. Durch zu statisches Spiel, gepaart mit schwachen Abschlüssen von den Außenpositionen, gelang es dem Heimteam nicht, aus der weiter stabilen Abwehr heraus den Abstand zu vergrößern. Im Gegenteil: Die Gäste kamen in der 20. Minute sogar zum Ausgleich. Der allerdings wurde mit einem direkten Treffer der SG beantwortet.

In der Folge entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel, sodass der Abstand bis zum Halbzeitstand von 11:10 stetig zwischen einem und zwei Zählern wechselte. In Hälfte zwei blieb es zuerst bei dieser Entwicklung. In der von Zeitstrafen auf beiden Seiten geprägten ersten Phase nach Wiederanpfiff gelang es zunächst keiner der beiden Mannschaften sich signifikante Vorteile herauszuspielen.

Ab Spielminute 38 platzt endlich der Knoten bei den Männern der SG Biessenhofen-Marktoberdorf

Ab der 38. Minute platzte schließlich der Knoten bei der Heimmannschaft. Zwei schnelle Tore von Johannes Faßnacht wirkten wie ein Weckruf, in dessen Folge die Abwehr auftrumpfte, in den folgenden zehn Minuten kein Tor zuließ und so den Grundstein für weitere Treffer legte. So gelang es, in der 43. Minute auf 19:13 davonzuziehen. Dieser Abstand konnte im Anschluss daran durch die Fortsetzung der konzentrierten Abwehrarbeit aufrechterhalten werden. Im Angriff sorgten nun weiterhin vor allem Johannes Faßnacht und Johannes Schmid für die notwendigen Tore.

Am Samstag geht es auswärts gegen den TSV Partenkirchen

Am Ende zeigte die Anzeigetafel ein 25:18 fürs Heimteam und damit den zweiten Sieg in den bisher sechs Spielen dieser Saison an. Darauf gilt es in der kommenden Woche im Training insbesondere in der Offensive aufzubauen. Das nächste Handballspiel der Männer der SG Biessenhofen-Marktoberdorf findet am Samstag, 10. Dezember, um 18,30 Uhr auswärts beim TSV Partenkirchen statt. Auch dort ist ein Sieg das ausgesprochene Ziel für die SG.