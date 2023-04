Diese Themen bewegen die Unterthingauer Bürgerinnen und Bürger

In der Unterthingauer Bürgerversammlung wurden verschiedene Bereiche angesprochen. Besonders Umwelt-Projekte und eine Sanierung interessierten die Anwesenden.

27.04.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Bei der Bürgerversammlung in Unterthingau berichtete Bürgermeister Bernhard Dolp auch über Ehrungen für zwei Bürgerinnen. Julianne Boneberg erhielt von Staatsminister Klaus Holetschek die Auszeichnung „Weißer Engel“ für ihr soziales Engagement in der Nachbarschaftshilfe. Mit dem Ehrenzeichen des Bayerischen Ministerpräsidenten wurde Maria Elisabeth Weber ausgezeichnet. Weber engagiert sich seit Jahrzehnten in der Seniorenarbeit und in der Pfarrgemeinde.

Bürger erkundigte sich nach den Planungen für die Sanierung der Ortskirche St. Anna

Nach dem umfangreichen Bericht des Bürgermeisters brachten die Bürgerinnen und Bürger ihre Anliegen und Fragen vor. Xaver Frank erkundigte sich nach dem Stand der Planungen für die Sanierung der Ortskirche St. Anna in Reinhardsried. Für die Sanierung seien noch Förderanträge bei Diözese und Landesstiftung nötig, wodurch sich das Projekt in die Länge ziehen könnte.

Das beauftragte Ingenieurbüro werde die Planung mit Kostenermittlung zeitnah vorlegen, erklärte Dritter Bürgermeister Johann Frank. Gabi Karwald monierte die Verschmutzung des Gehweges in der Kemptener Straße durch einen landwirtschaftlichen Betrieb. Man nehme den Hinweis auf, sagte Bürgermeister Dolp. Verschmutzungen seien durch den Verursacher zu beseitigen.

Auch die Themen Windenergie und Freiflächen-PV-Anlage beschäftigte die Bürgerinnen und Bürger

Wann die Kreisstraße OAL 7 in Richtung Marktoberdorf weiter gebaut werde, fragte Josef Kiechle nach. Nach Rücksprache mit dem Landkreis werde der weitere Ausbau im nächsten Jahr erfolgen, berichtete Dolp. Bis zur Gemeindegrenze sei die Kreisstraße bereits fertig. Der Ausbau werde aus Richtung Marktoberdorf beim Tierheim starten.

Manfred Fendt erkundigte sich nach der Ausweisung von Flächen für Windenergie und Freiflächen-PV-Anlagen im Gemeindegebiet. Vorranggebiete für Windkraftanlagen werden derzeit vom Regionalen Planungsverband untersucht, sagte Bürgermeister Dolp. Für Freiflächensolaranlagen werde landkreisweit ermittelt, welche Flächen grundsätzlich geeignet sind. Ergebnisse werden bis Mitte des Jahres erwartet und anschließend auf Gemeindeebene übertragen, sagte Dolp.

Diese Veranstaltungen stehen in Unterthingau an

Es sei klar, dass „auch wir zur Energiewende beitragen müssen“. Rainer Grotz sprach den Löschteich in Ried an. An den Weiher seien zahlreiche Drainagen angeschlossen. Das Gewässer diene dadurch als Rückhaltebecken und natürlicher Hochwasserschutz. Für das Löschwasser könnten aufgelassene Güllegruben im Ortsteil verwendet werden. Zweiter Bürgermeister Anton Samenfink berichtete, dass es dazu bereits Gespräche gab und dass die Gruben nicht verfügbar seien.

Zum Abschluss informierte Dolp über zwei anstehende Veranstaltungen in der Marktgemeinde. Gefeiert werden 150 Jahre Freiwillige Feuerwehr Unterthingau. Beim Partyabend am 5. Mai spielen „Die Bubis“ und „Speckdrum. Die Kreisfloriansmesse findet am 7. Mai statt. Der Mittelaltermarkt rund um das Unterthingauer Schloss ist am 20. und 21. Mai geplant.

Lesen Sie auch: Bürgerversammlung Marktoberdorf: Das Thema Verkehr bewegt die Gemüter