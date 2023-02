Bei Hippold in Kraftisried ist die nächste Generation am Ruder

Die Brüder Bernhard, Martin und Thomas Hippold leiten die Kraftisrieder Firma, die ihr Opa 1959 gründete, jetzt allein. Sie beschäftigen um die 90 Mitarbeiter.

08.02.2023 | Stand: 11:41 Uhr

Die Kraftisrieder Firma Hippold geht an die dritte Generation über. Der langjährige geschäftsführende Gesellschafter Hans-Peter Hippold hat die Firma an seine drei im Betrieb tätigen Söhne Bernhard, Martin und Thomas Hippold übergeben. Das berichtet die im Zinkdruckguss, der Galvanik und Oberflächenbeschichtung und im Werkzeugbau tätige Firma in einer Mitteilung. (Lesen Sie auch: Maschinenfabrik Niehoff investiert in Leuterschach fünf Millionen Euro.)

