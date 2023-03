Mit diesen Erwartungen starten die Fußballer des FC Thalhofen aus der Winterpause

FC Thalhofen fiebert dem ersten Punktspiel des Jahres entgegen. Zu Gast ist der TSV Haunstetten. Wie sich der FCT vorbereitet hat und was das Saisonziel ist.

18.03.2023 | Stand: 09:00 Uhr

Mit großer Vorfreude fiebert der FC Thalhofen dem ersten Spiel nach der Winterpause entgegen. Am Samstag, 18. März, um 14 Uhr startet für die Fußballer endlich wieder der Spielbetrieb in der Bezirksliga Schwaben Süd. Zu Gast ist der TSV Haunstetten.

So verlief die Vorbereitung bei den Fußballern

Nach sieben Wochen Vorbereitung ist die Mannschaft von Trainer Florian Niemeyer heiß auf das erste Pflichtspiel im neuen Jahr. Mit insgesamt 21 Trainingseinheiten, einem dreitägigen Trainingslager und vier Vorbereitungsspielen schufen er und die Mannschaft die Grundlage für die restliche Saison. In den vier Partien verbuchte der FCT neben zwei Niederlagen auch zwei Siege. „Grundsätzlich bin ich sehr zufrieden mit der Vorbereitung, auch wenn einiges noch nicht so geklappt hat, wie wir uns das vorstellen – das ist aber auch ganz normal zum jetzigen Zeitpunkt. Die Jungs haben gut mitgezogen und wir sind bereit für das erste Spiel gegen Haunstetten“, sagt Trainer Niemeyer.

Das gibt Thalhofens Trainer Florian Niemeyer vor

In der Tabelle steht der FC Thalhofen mit 31 Punkten aus 17 Spielen auf Rang fünf. Als Ziel für die restlichen 13 Spiele haben sich alle gesetzt, diesen Tabellenplatz zu halten. Damit dies gelingt, wollen die Spieler am Samstag den Grundstein legen und drei Zähler am Mühlsteig behalten. „Wir wollen die in der Vorbereitung erarbeiteten Inhalte umsetzten und uns weiterentwickeln“, äußert sich Kapitän Marco Steinhauser motiviert für die restliche Spielzeit.

Der TSV Haunstetten ist aktuell 13. in der Tabelle mit 19 Punkten. Das Hinspiel entschied der FC Thalhofen knapp mit 2:1 für sich. Ein ähnlich knappe Begegnung ist auch diesmal gegen eine sehr erfahrene Bezirksligamannschaft zu erwarten.

Personell kann Niemeyer bis auf den verletzungsbedingt fehlenden Samuel Olejnik auf den gesamten Kader zurückgreifen.

Diese Mannschaft soll den Sieg schaffen

FC Thalhofen: Lukas Kress, Patrick Reichhart, Marco Steinhauser, Patrick Sandner, Nicolas Steger, Jakob Zeiler, Janik Suske, Cedric Wahler, Timo Welte, Dominik Dürr, Luca Csauth, Niklas Zeiler, Fabi Hartmann, Linus Zeiler, Jona Königstein, Robin Thiel, Dennis Beutel.

