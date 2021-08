Beim Festival „Weg der Religionen“

Mit Musica Sacra International im September ein weiteres Wochenende mit Musik der Weltreligionen. Auch Live-Konzerte sind dabei.

08.08.2021 | Stand: 11:33 Uhr

Nach einem erfolgreichen und ausverkauften Publikumskonzert in St. Michael, Altenstadt und einem Livestreaming-Konzert aus der Dreifaltigkeitskirche Kaufbeuren ist am 4. und 5. September das dritte Festivalwochenende „Musica Sacra International“ in Sicht.



Eröffnet wird dies mit einer musikalischen Andacht mit Publikum am Samstag, 4. September, um 20 Uhr in der Kirche Mariae Himmelfahrt in Weilheim. Bereits am Nachmittag des 4. September können die Festival-Begeisterten online die Ateliers mit dem Ensemble Zekher (14 Uhr) und mit Jabulani (15 Uhr) live aus dem Modeon in Marktoberdorf sehen (www.musica-sacra-international.org).

Ein Gesprächskonzert zum Thema Judentum

Am Sonntag, 5. September, schließt sich um 15 Uhr live das Gesprächskonzert „Orgelmusik im Judentum“ in der Stadtpfarrkirche St. Martin in Marktoberdorf an mit dem Ensemble Zekher und dem Kantor Nikola David. Um 16 Uhr gehen die Musiker gemeinsam mit dem Publikum den „Weg der Religionen“. Schlusspunkt dieses dritten Festivalwochenendes ist ein Publikums-Konzert am Sonntag, 5. September, um 18 Uhr im Modeon.