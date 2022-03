Lkw-Fahrer kracht in Bahnschranke und gefährdet den Bahnverkehr

In Marktoberdorf will ein Lkw-Fahrer die Bahngleise überqueren, doch die Bahnschranke schließt sich vor ihm. Warum ein Zug fast gegen den Lastwagen kracht.

11.03.2022 | Stand: 13:14 Uhr

In Marktoberdorf hat ein 65-jähriger Lkw-Fahrer eine Bahnschranke beschädigt und den Bahnverkehr gefährdet. Wie die Polizei berichtete, fuhr der 65-Jährige mit seinem Lkw-Gespann auf der Ennenhofener Straße und wollte dort den Bahnübergang queren. In dem Moment, als er den Übergang mit seinem Fahrzeug passierte, schloss sich die Schranke.

Der Lastwagenfahrer hielt deswegen auf den Gleisen an und versuchte wieder zurückzufahren. Dabei krachte er mit dem Lkw-Gespann in die Schranke und beschädigte sie. Ein Zug, der auf den Bahnübergang zufuhr, musste wegen des Lastwagens auf den Gleisen stark abbremsen und stehen bleiben. Der Schaden an Fahrzeug und Schranke beläuft sich laut Polizei auf rund 850 Euro.

Der Lkw-Fahrer musste ein Bußgeld wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr zahlen.

