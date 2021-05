„Bergaufland“ Ostallgäu fördert gesellschaftliches Engagement. Warum viele Projektideen nicht nur von Finanzspritzen profitieren und wie man sich bewerben kann.

04.05.2021 | Stand: 09:15 Uhr

Ein Ort zum Trauern, ein Tisch für den Austausch. Das Trauercafé Lichtblick in Füssen ist einer der Orte, an denen Betroffene unter professioneller Begleitung ihren Trauerweg erfahren können. Ermöglicht wurde das unter anderem durch eine Förderung der Lokalen Aktionsgruppe (LAG) des Vereins bergaufland Ostallgäu. Für die diesjährige Ausschreibung sucht die Initiative noch nach Bewerbern. Doch wie sieht so eine konkrete Unterstützung aus?