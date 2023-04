Bernbeuren wird 800 Jahre alt: So soll gefeiert werden

Eine ganze Woche soll das 800-jährige Bestehen der Gemeinde Bernbeuren gefeiert werden. Die Planungen dafür sind in vollem Gange. So sieht es bisher aus.

19.04.2023 | Stand: 04:00 Uhr

Große Hinweistafeln an den Ortseingängen deuten bereits daraufhin: Die Festtage zum 800-jährigen Dorfjubiläum vom 15. bis 18. Juni sind nicht mehr weit. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Circa 50 Stunden investierten Josef Settele, Johann Jäger, Axel Romberg und Hans Eurisch freiwillig in die Gestaltung der Schilder – angefangen beim Entwurf bis hin zur Aufstellung. Eberhard Klaus als Ideengeber des Festlogos stellte hierfür zur Beschriftung der Tafeln Folien her, die die Bearbeitung erleichterten.

Auch ein Oldtimertreffen soll es beim 800-jährigen Bestehen von Bernbeuren geben

Der Festausschuss trifft sich mittlerweile alle zwei Wochen, um sowohl das historische Rahmenprogramm als auch das Oldtimertreffen sowie die Festivitäten vom Aufbau bis zum Abbau organisatorisch final durchzuplanen. Hierfür werden zahlreiche Helferinnen und Helfer benötigt, die dafür sorgen, dass die angedachten Veranstaltungen und Aktionen reibungslos ablaufen. Kuchen- und Helferlisten liegen dazu in der Gemeinde, dem Tourismusbüro und dem Dorfladen aus.

Spitzenkapellen treten beim Fest in Bernbeuren auf

Auch die Festschrift wird gerade federführend von Heinz Engl und Beate Mangold erstellt, in nächster Zeit verteilt und ausgelegt. Für den Freitagabend mit den beiden Spitzenkapellen „Brauhausmusikanten“ und „Blech und Schwefel“ können bei der Gemeinde bereits Eintrittskarten im Vorverkauf erworben werden. Dort und im „Lädele“ gibt es zudem eigene Tassen mit dem Logo der 800-Jahr-Feier zu kaufen.

Die Ausstellung rund um Bernbeuren wird in der Auerberghalle zu sehen sein

Die historische Ausstellung, die am Festwochenende in der Auerberghalle zu sehen sein wird, umfasst zwölf Stationen. Diese thematisieren die Zeit von der prähistorischen Siedlung über die erste urkundliche Erwähnung im Jahr 1221 bis in die heutige Zeit. Die Vorfreude in der Auerberggemeinde steigt und gemeinsam mit allen Vereinen und Mitwirkenden freut sich Bürgermeister Karl Schleich schon auf das Jubiläum. Auf dem Veranstaltungsflyer heißt es: „Das ganze Dorf feiert! Feiern Sie mit!“

Auf der Bernbeurer Homepage sind bereits genaue Infos zur Veranstaltung zu finden.