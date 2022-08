Bernbeuren wird 800 Jahre alt: Ein Jubiläum in ganz großem Stil

Das Fest zum 800. Geburtstag Bernbeurens sollte schon seit Langem stattfinden. Doch dann kam Corona. Nun endlich kann der Festausschuss sein Programm anbieten.

19.08.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Eigentlich hatte Bernbeuren sein 800-jähriges Bestehen bereits 2021 feiern wollen. Corona machte den Feierlichkeiten einen Strich durch die Rechnung. Das Fest wurde verschoben. Im Hinblick darauf trafen sich Bürgermeister und Vereinsvorstände zwar regelmäßig, aber konkret wurde es erst in den vergangenen Monaten mit der Gründung eines Festausschusses. (Lesen Sie dazu auch: Trachtenverein Bernbeuren feiert 100-jähriges Bestehen)

Die Planungen laufen auf Hochtouren

Die Planungen für das Rahmenprogramm laufen auf Hochtouren. Im Festausschuss engagieren sich Vertreter der Gemeinde, der Vereine und einzelne Bürger. Ihr Ziel: Vom 15. bis 18. Juni 2023 wird gefeiert und dazu einiges auf die Beine gestellt. Ein Festakt läutet am Donnerstagabend die Jubiläumstage ein, am Freitag folgt eine Musikveranstaltung für die Jugend und alle Junggebliebenen. Am Wochenende selber wird in der Auerberghalle eine Ausstellung über die Geschichte Bernbeurens zu finden sein, im Freien soll ein mittelalterliches Lagerleben für Atmosphäre sorgen. Dazu locken am Samstag zusätzlich ein Oldtimertreffen und am Abend ein Sternmarsch der umliegenden Musikkapellen. Der Sonntag beginnt mit einem Festgottesdienst und anschließendem Frühschoppen im Zelt. Vorführungen von historischen, landwirtschaftlichen Gerätschaften, Kaffee und Kuchen sowie der Festausklang runden die 800-Jahrfeier der Auerberggemeinde ab.

Es gibt noch viel zu organisieren, doch es sieht gut aus

Mit Festwirt Markus Hämmerle aus Steinbach wurde der Vertrag für Zelt und Bewirtung unterschrieben. Doch es gibt noch viel zu organisieren, aber die Verantwortlichen sind guter Dinge.

Lesen Sie auch: Lustiges Pferdebild: Wie es zu diesem Leserschnappschuss bei Bernbeuren gekommen ist