Familie Gruber aus Engratsried packt aus über ihre Zeit als Gastfamilie

Familie Gruber aus Engratsried war schon zwölf Mal Gastfamilie bei den Marktoberdorfer Festivals. Ein besonderes Erlebnis hatte sie mit Besuch aus Argentinien.

24.02.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Seit über 30 Jahren empfängt Marktoberdorf im Rahmen des Internationalen Kammerchorwettbewerbs und dem Festival Musica Sacra International Sängerinnen und Sänger aus aller Welt. Gastfamilien öffnen den Musikern ihre Türen und nicht selten entstehen daraus Freundschaften fürs Leben. Von den schönsten Begegnungen und Geschichten berichten Gastfamilien in einer kleinen Serie, die in unregelmäßigen Abständen erscheint.

Stefan und Heidi Gruber aus Engratsried sind bereits seit 2005 Gasteltern für den Internationalen Kammerchor-Wettbewerb Marktoberdorf und Musica Sacra International. Auslöser war ihr permanentes Fernweh. „Wir waren schon immer eine sehr reisefreudige Familie“, sagt Stefan Gruber. Als Nachwuchs kam und die Familie eine Reisepause einlegen musste, schafften sie einen Ausgleich, indem sie die Welt zu sich nach Hause einluden. „Gerade der Austausch der Kulturen hat uns so gut gefallen, dass für uns schnell klar war, dass wir das unbedingt weiter machen wollen“, sagt Stefan Gruber. Zwölf Mal beherbergten sie seitdem Gäste aus Lettland, den Philippinen, Argentinien, USA, Jordanien, Georgien und Deutschland.

Beim ersten Mal wohnten Gäste aus Lettland bei den Grubers. Diese waren sehr feierfreudig und wollten immer bis zum Ende im Zelt beim Modeon mitfeiern. Stefan Gruber holte sie oftmals um 3 Uhr ab und das, obwohl er bereits um sechs Uhr morgens wieder aufstehen musste. „Damals dachte ich mir: Wow, so ein Musikerleben ist schon ganz schön hart, bis ich erst im nächsten Jahr wahrnahm, dass es auch einen Festival-Fahrdienst gab und ich gar nicht so lange wach bleiben musste“, sagt Stefan Gruber und lacht.

Besuch aus Argentinien in Engratsried: "Dürfen wir Mama und Papa zu euch sagen?"

Einen der eindrücklichsten Momente bescherten ihm Besucher von den Philippinen. Vier Mädchen im Alter zwischen 14 und 25 Jahren wurden damals von den Grubers beherbergt. „Gleich am ersten Tag fragte uns die Jüngste, ob sie nicht Mama und Papa zu uns sagen dürfte, was uns sehr ans Herz ging“, erzählt Stefan Gruber. Sie durfte das natürlich und liebte außerdem die selbstgemachten Kässpatzen von Heidi Gruber.

Die Gäste aus Buenos Aires (Argentinien) gaben im Wohnzimmer ihrer Gastfamilie regelmäßig Hauskonzerte. „Das waren wunderbar schwermütige Tangomelodien, die nicht nur hochmusikalisch und dramatisch, sondern auch ganz schön laut waren. Alle Nachbarn konnten mithören. Beschwert hat sich trotz allem nie jemand bei uns“, berichtet Stefan Gruber. Man trank viel argentinischen Mate-Tee, den die Gäste im Gepäck hatten. Und nachts, wenn die drei Kinder von Stefan und Heidi Gruber schlafen mussten, sangen ihnen die Gäste argentinische Schlaflieder vor.

Ungewöhnliches Gastgeschenk: Ein hochprozentiger Schnaps aus Riga

Kontakte aus all den Jahren haben die Grubers viele, doch diese verflüchtigten sich mit der Zeit. Kürzlich entdeckte Stefan Gruber beim Umräumen ein altes Gastgeschenk der lettischen Gäste. Eine Flasche „Riga Black Balsam“. Er dachte erst, dass es sich um einen Balsam handelt, fand jedoch schnell heraus, dass es sich um einen hochprozentigen Schnaps handelt, der in Lettland als Exportschlager gilt. „Ich googelte kurz die Sterblichkeitsrate in Riga und probierte den Schnaps dann gleich mal aus. Was soll ich sagen: das Zeug schmeckte exotisch aber gut und ich lebe noch.“

Ob Stefan und Heidi Gruber dieses Jahr auch wieder Gasteltern für den 17. Internationalen Kammerchor-Wettbewerb Marktoberdorf an Pfingsten sein werden, hängt von den Räumlichkeiten ab. „Die Einleger-Wohnung, in denen wir die Gäste immer unterbringen konnten, ist nun von unseren drei Kindern besetzt. Aber ich denke, da wird sich schon eine Möglichkeit finden“, sagt Stefan Gruber.

Wer will beim nächsten Kammerchorwettbewerb in Marktoberdorf Gastfamilie werden?

Wer Interesse hat, beim diesjährigen Kammerchorwettbewerb vom 3. bis 8. Juni Gäste bei sich aufzunehmen, kann sich unter 08342/42048-15 oder per E-Mail unter office@modfestivals.org anmelden. Als Gegenleistung gibt es pro Gast zwei Konzertkarten und ein Programmbuch.

