Naturflair trifft auf Blechlawine: Ausflugsverkehr zum Auerberg sorgt für Ärger

Anwohner stöhnen über dem extrem gestiegenen Besucher-Andrang am Auerberg. Welche Maßnahmen die angespannte Situation verbessern könnten.

27.04.2021 | Stand: 16:24 Uhr

Ein Holzsoldat weist vereinzelte Wanderer auf die Feuersteinschlucht hin, bevor es über Stege am Bach entlang, einsam durch den Wald, in Richtung Auerberg geht. Ein Bild aus anderen Tagen. Denn im Coronalockdown stellt sich die Lage zum Ärger der Bernbeurer Anwohner bei Ausflugswetter anders dar: und zwar mit Blechlawinen, Motorradrasern, übervollen Parkplätzen, zugeparkten Straßen und geschätzt bis zu 300 oder 400 Besuchern pro Wochenendtag.

"Wenn’s Wetter passt, ist immer die Hölle los“

Und das vor allem am Startpunkt der Feuersteinschlucht. „Seit Corona sind die Feuersteinschlucht und der Auerberg bayerische Hotspots. Wenn’s Wetter passt, ist immer die Hölle los“, sagt der Bernbeurer Bürgermeister Karl Schleich, und es klingt nicht erfreut. „Am Sonntag ist immer wahnsinnig viel los mit Wanderern. Es ist fast wie am Tegernsee“, bestätigt ein Bernbeurer.

Die Gemeinde ächzt unter dem seit dem Lockdown stark gestiegenen Besucherandrang am westlichen Ortsrand. Laut Bürgermeister führt der extreme Tagestouristen-Verkehr mit 100 Meter langen Autoschlangen sowie unzähligen Motorradfahrern, Radlern und Wanderern zu Flurschäden auf illegal befahrenen Feldern und Wiesen, zu mehr Müll und zu mehr Verunreinigungen durch Hunde.

Gefährliche Situationen auf enger Kreisstraße in Auerberg

Ganz zu schweigen von immer mehr gefährlichen Verkehrssituationen auf der engen Kreisstraße, auf der der landwirtschaftliche Verkehr bei Ausflugswetter nicht mehr so gut durchkomme. Auch einer seiner Bauhofmitarbeiter, der mit dem Traktor in der Gegend unterwegs war, sei dort kürzlich fast mit einem rasenden Motorradfahrer zusammengestoßen, sagt Schleich.

Im März schon hat sich der Bürgermeister daher mit erbosten Anwohnern getroffen und versprochen, sich um Verbesserung zu bemühen. Denn die Belastung sei krass. „Ein Anlieger hat mir gesagt, wegen des extrem vielen Verkehrs muss er bei gutem Wetter wegfahren, um es selbst schön zu haben.“ Die Gemeinde habe nun bereits den unteren Besucherparkplatz um einige Stellplätze erweitert und will einen zusätzlichen Parkplatz weiter oben anlegen. „Für wirklich gute Lösungen, die die Situation entspannen würden, sind uns aber die Hände gebunden“, sagt Schleich. (Lesen Sie auch: Müssen Touristen bald ihr Parkticket buchen, bevor sie ins Allgäu losfahren?)

Eine Wanderung von Bernbeuren durch die Feuersteinschlucht auf den Auerberg ist bei Besuchern beliebt. Bild: Dirk Ambrosch (Archivbild)

Bürgermeister schlug Motorradfahrverbot vor

Der Bürgermeister berichtet von wenig ermutigenden Gesprächen mit dem Landratsamt in Weilheim als Träger der Kreisstraße sowie der übergeordneten Regierung von Oberbayern. Beiden Behörden trug Schleich zwei Lösungsvorschläge vor. Erstens: das Motorradfahrverbot, das dort in den 1980er Jahren bestanden habe, wieder einzuführen. Und zweitens: ein 70- oder 80- km/h-Tempolimit auf der Kreisstraße zwischen dem Ortsteil Günther und dem Jägersteig – also entlang der Feuersteinschlucht.

Bei den Behörden habe er aber nichts erreicht. „Weil kein gravierender Unfall passiert ist, habe man keine Handhabe für ein Fahrverbot oder ein Tempolimit“, berichtet Schleich von seinen Gesprächen. Ähnlich fruchtlos seien die Parkplatz-Kontrollen durch die Schongauer Polizei verlaufen, die im März stattfanden. „Bußgelder können die nur ausstellen, wenn ein Auto ganz auf dem Asphalt, also direkt auf der Straße, parkt“, sagt Schleich.

Parken im Bankett "grundsätzlich nicht verboten"

Die Polizei bestätigt das. Klar gebe es auf Höhe Feuersteinschlucht viele parkende Autos, die im Bankett parkten, sagt Polizeihauptkommissar Herbert Kieweg. „Aber das ist grundsätzlich nicht verboten.“ Kieweg verspricht aber, mit dem Landratsamt bei der nächsten Verkehrsschau die Lage vor Ort zu begutachten. „Mit einer Beschilderung könnte man das Parken stärker einschränken.“ Unfälle hat es an der Stelle laut Polizei aber keine gegeben. Zudem habe man ihnen bisher nur einmal von einer gefährlichen Verkehrssituation berichtet.

Schleich hofft, dass sich die Lage nach dem Lockdown entspannt. „Es ist verständlich, dass die Leute wenigstens raus in die Natur wollen. Und wir haben hier tolle, familienfreundliche Wanderwege und einen wunderbaren Ausblick.“ Das könne man aber auch als Ausflügler mehr genießen, wenn es nicht so voll ist.

