Betrüger erbeuten von Rentner in Görisried 2500 Euro

Betrüger gaben sich als Polizisten aus und forderten Geld. In Marktoberdorf fiel eine Frau bei einem Internetgeschäft auf Kriminelle hinein.

30.07.2022 | Stand: 13:30 Uhr

Bereits am Dienstag haben Kriminelle einen Rentner in Görisried um 25000 Euro betrogen. Ein englischsprechender Anrufer hatte sich bei dem Mann gemeldet und vorgegeben, dass der Ausweis des Mannes für Straftaten verwendet worden sei. Zur Abwendung einer Strafe besorgte der Rentner, wie vom Anrufer gefordert, mehrere Gutscheinkarten im Wert von 2500 Euro und übermittelte die Codes an den unbekannten Anrufer. Leider bemerkte der Rentner erst danach, dass er auf einen sogenannten Callcenterbetrug hereingefallen war. Deswegen weist die Polizei nochmals darauf hin: Die echte Polizei fordert niemals telefonisch Geld in welcher Form auch immer oder will Zugriff auf Ihr Handy oder Computer. Sollten Bürger einen solchen Anruf erhalten, sollen sie ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle zurückrufen. Dort lässt sich der Sachverhalt dann gefahrlos überprüfen.

Frau aus Marktoberdorf bei Kauf im Internet betrogen

Am Mittwoch ist eine Frau aus Marktoberdorf bei einem Kauf im Internet betrogen worden. Sie hatte einen Lautsprecher über eine Internetverkaufsplattform gekauft. Den Kaufpreis von 200 Euro überwies die Frau über die nicht abgesicherte Variante eines Finanzdienstleisters an den vermeintlichen Verkäufer. Der Betrug flog auf, als die Frau den gekauften Lautsprecher nicht erhielt und der Kontakt zum Verkäufer abbrach. Auch hier ein Hinweis der Polizei: Nutzen Sie bitte nur abgesicherte Bezahlvarianten, auch wenn dafür eine geringe Gebühr anfallen kann. Wenn ein Verkäufer eine sichere Bezahlmethode nicht akzeptiert oder anbietet, sollten Sie misstrauisch werden.

Lesen Sie auch:

Beim Holzspalten in Unterthingau verletzt: Hand einer Frau eingequetscht