Falscher Bankmitarbeiter will Marktoberdorferin betrügen

Ein angeblicher Bankmitarbeiter rief eine Frau in Marktoberdorf an und forderte eine TAN-Nummer von ihr. Es handelte sich um einen Betrugsversuch.

28.04.2021 | Stand: 09:00 Uhr

Eine 64-jährige Marktoberdorferin ist am Samstagabend von einem angeblichen Mitarbeiter ihrer Hausbank angerufen worden. Der Anrufer behauptete laut Polizei, dass auf dem Konto der Frau Unregelmäßigkeiten festgestellt wurden. Deshalb sollte die 64-Jährige über ihr Online-Banking eine TAN-Nummer abrufen und dem Anrufer zuschicken. (Lesen Sie auch: Telefonbetrüger scheitern an Rentnerin in Görisried)

Marktoberdorferin fragt bei Hausbank nach

Die Marktoberdorferin fiel jedoch nicht auf die Betrugsmasche herein, sondern erkundigte sich zuerts bei ihrer Hausbank. Nachdem die Bank-Mitarbeiter ihr versicherten, dass der Anruf nicht von ihnen kam und dass Bankmitarbeiter keine TAN-Nummern am Telefon abfragen, erstattete die Frau Anzeige bei der Polizei.

