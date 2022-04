Betrunkener (53) fährt mit Auto Telefonmast bei Marktoberdorf um

Telefonmast lag quer auf der Fahrbahn. Polizei in Marktoberdorf findet schnell den Schuldigen. Der Mann war erheblich alkoholisiert.

17.04.2022 | Stand: 13:20 Uhr

Ein betrunkener Autofahrer hat am Samstagabend bei Markoberdorf einen Telefonmasten mit seinem Auto umgefahrert. Ein Anrufer hatte die Polizei in Marktoberdorf über einen quer auf der Fahrbahn liegenden Telefonmasten zwischen Sulzschneid und Balteratsried informiert. Aufgrund der Spurenlage vor Ort stand schnell fest, dass der Mast von einem Auto umgefahren worden war. Während die Feuerwehr den Masten von der Fahrbahn entfernte, machte sich die Polizeistreife auf die Suche nach dem Verursacher. Die Streife ermittelte schnell den erheblich beschädigten Wagen und den dazugehörigen. Der 53-jährige Fahrer war erheblich alkoholisiert. Die Staatsanwaltschaft ordnete bei dem Mann eine Blutentnahme und die Sicherstellung seines Führerscheins an. Der 53-Jährige wurde wegen mehreren Straftaten angezeigt.

