Betrunkener Autofahrer bittet Polizei um Hilfe - später flüchtet er

Wegen eines Streits hat ein Mann in Rettenbach die Polizei gerufen. Als die Beamten eintrafen, war er mit dem Auto davongefahren. Sie fanden ihn betrunken vor.

08.09.2022 | Stand: 13:14 Uhr

Ein betrunkener Mann hat am Mittwochabend wegen eines Streits mit einem Bekannten die Polizei nach Rettenbach am Auerberg gerufen und sich somit selbst verraten. Nach Angaben der Polizei Marktoberdorf war der Mann, als die Streife an der genannten Gaststätte eintraf, bereits mit dem Auto davongefahren. Der Streit war entstanden, weil der Betrunkene auf dem Parkplatz ein paar Runden mit dem Auto gedreht hatte. (Lesen Sie dazu auch: Jugendlicher geht in Biessenhofen betrunken mit dem Auto der Eltern auf Spritztour)

Die Polizei fand das Auto in einer Nebenstraße

In einer Nebenstraße fanden die Polizeibeamten das Auto des Mannes mitten auf der Fahrbahn geparkt. Der Fahrer hatte sich zu Fuß aus dem Staub gemacht. Die Beamten fanden ihn jedoch nur wenig später. Ein Alkoholtest bestätigte ihren Verdacht, dass der Mann betrunken gefahren war. Sie stellten seinen Führerschein sicher und veranlassten eine Blutentnahme.

