Betrunkener Autofahrer verursacht Unfall in Obergünzburg und flüchtet

Insgesamt beschädigt der Betrunkene wohl drei Fahrzeuge. Als er später zur Unfallstelle zurückkehrt, nimmt ihn die Polizei in Gewahrsam.

18.09.2022 | Stand: 13:57 Uhr

Ein betrunkener Autofahrer hat in der Nacht von Freitag auf Samstag in Obergünzburg einen Unfall verursacht und insgesamt drei Fahrzeuge beschädigt. Zunächst flüchtete der 48-jährige Autofahrer. Laut Polizei war es im Bereich des Oberen Marktes in Obergünzburg zu einem Verkehrsunfall gekommen. Erst am Samstagvormittag wurde jedoch durch einen Geschädigten festgestellt, dass ebenso zwei geparkte Fahrzeuge beschädigt wurden. Zunächst war kein Verursacher bekannt. Nach der bereits abgeschlossenen Unfallaufnahme vor Ort meldete sich kurze Zeit später ein anderer Geschädigter des Unfalls bei der Polizei. Der mutmaßliche Unfallverursacher sei zurückgekehrt und vermutlich betrunken. Polizeibeamte stellten schließlich vor Ort fest, dass der 48-Jährige einige Stunden nach dem Unfall noch immer erheblich alkoholisiert war. Er wurde daher zu einer Blutentnahme auf die Dienststelle gebracht. Somit kann die Polizei feststellen, wie hoch die Alkoholisierung zum Unfallzeitpunkt gewesen war. An den drei beteiligten Fahrzeugen entstand insgesamt ein Schaden in Höhe von ca. 17.000 Euro. Den Unfallverursacher erwarten nun Anzeigen wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohol und unerlaubten Entfernen vom Unfallort. Zudem wurde sein Führerschein vorläufig sichergestellt.

