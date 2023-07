Vier Tage Programm: So war das Bezirksmusikfest in Geisenried

Vier Tage lang wird in Geisenried gefeiert und vor allem musiziert. Tausende belohnen das Bezirksmusikfest mit ihrem Besuch. Und „die da oben“ halten Wort.

03.07.2023 | Stand: 06:59 Uhr

„Endlich wieder Musikfest“, atmeten viele Musikbegeisterte auf und durch beim 50. Musikfest des Bezirks 4/ Marktoberdorf im Allgäu-Schwäbischen Musikbund (ASM). Vier Tage lang war das Zelt prall gefüllt mit Musici und Gästen. Zum Höhepunkt beim Festumzug am Sonntag durch Geisenried säumten Tausende die Straßenränder.

Die Blasmusikjugend erlebt in Geisenried eine Premiere

Bereits am Donnerstag trafen sich die Kapellen aus Wald, Reinhardsried, Sulzschneid, Marktoberdorf und Rieder beim Sternmarsch in der Dorfmitte. Am Freitag- und Samstagabend war fetzige Blasmusik angesagt: Gehör Sturz, Fättes Blech und Speckdrum sowie die Brauhausmusikanten sowie Muckasäck. (Eine Übersicht über alle Bezirksmusikfeste in der Region finden Sie hier.)

Am Samstagnachmittag erlebte die Blasmusikjugend eine Premiere. Erstmals fand das jährlich Bezirksjugendkonzert des ASM-Bezirks nicht in einem Saal statt. Stattdessen wurden die Kinder- und Jugendgruppen auf die Bühne des Festzeltes geholt und spielten vor dem großen, begeisterten Publikum.

Jeden Tag sorgt das Bezirksmusikfest für ein volles Festzelt

Die gastgebenden Geisenrieder Musiker begannen den Sonntag mit einem Festgottesdienst. Beim anschließenden Frühschoppen heizte Dirigent Thomas Wieser mit dem Jugendblasorchester Marktoberdorf die Stimmung im vollen Festzelt kräftig ein. Dann ging’s auf zum großen Gemeinschaftschor, bei dem sich alle Blasmusiker – sortiert nach Registern – auf einer Wiese aufgestellt hatten.

Der folgende Festumzug mit 62 Musikkapellen, Festwagen und anderen Gruppen schlängelte sich von der Wiese durch die Dorfmitte zum Festzelt. Der Schirmherr, Marktoberdorfs Bürgermeister Dr. Wolfgang Hell, hatte wie so häufig sein Versprechen wahr machen können. Er habe schönes Wetter „da oben“ bestellt. Und weil „die da oben“ beim Geisenrieder Bezirksmusikfest zuschauen wollten, haben sie passables Wetter geschickt, das sich zunehmend zu einem strahlend weiß-blauen Himmel steigerte.

Auf die nachmittägliche Blasmusikstimmung im Zelt folgte dort die Bekanntgabe der Ergebnisse der Wertungsspiele. Zum Finale Grande spielten die Original Hopfenbläser auf.

Das sind die Ergebnisse der Wertungsspiele

41 Musikkapellen stellten sich bei den Wertungsspielen in Greisenried der fünfköpfigen Expertenjury. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer traten in unterschiedlichen Kategorien gegeneinander an. Die Jury beurteilte die erbrachten Leistungen nach einem Punktesystem. Entsprechend der erreichten Punktzahlen vergab sie Prädikate: von „mit ausgezeichnetem Erfolg teilgenommen“ bis hin zu „mit Erfolg teilgenommen“.

Die Juroren kamen bei der Konzertwertung, bei der die Teilnehmer Pflicht- und Selbstwahlstücke spielten, zu folgenden Ergebnissen:

Kategorie 5 (Höchststufe)

Mit ausgezeichnetem Erfolg: Jugendblasorchester Marktoberdorf: 93 Punkte; Stadtkapelle Marktoberdorf: 93; Musikkapelle Görisried: 91

Kategorie 4 (Oberstufe)

Mit ausgezeichnetem Erfolg: Blasorchester Obergünzburg: 95; Musikkapelle Bidingen: 92; Musikkapelle Friesenried: 91; Musikkapelle Unterthingau: 91; Rettenbacher Blasmusik: 91

Mit sehr gutem Erfolg: Musikkapelle Kraftisried: 89; Musikkapelle Willofs: 88 Punkte

Kategorie 3 (Mittelstufe)

Mit ausgezeichnetem Erfolg: Musikverein Ruderatshofen: 96; Musikkapelle Bertoldshofen: 95; MV Günzach: 93; MV Leuterschach: 93; MK Reinhardsried: 92; Musikverein Hopferau: 91; Musikkapelle Oberthingau: 91; Musikkapelle Stötten: 91

Mit sehr gutem Erfolg: Mühlbachtaler Jungmusikanten: 89; MV Lengenwang: 89; Blaskapelle Bernbach: 88; Musikkapelle Huttenwang: 88; Musikkapelle Ingenried: 87; Musikverein Rieder: 87; Jugendkapelle Obergünzburg: 86; Musikkapelle Aitrang: 85; Musikgesellschaft Altdorf: 84

Kategorie 2 (Unterstufe)

Mit ausgezeichnetem Erfolg: Jugendorchester der Gemeinde Biessenhofen: 95; Jugendkapelle „W.E.R. spielt?!“: 94; Jugendkapelle BerRie’s: 93;

Mit sehr gutem Erfolg: Jugendkapelle Bidingen/Bernbach: 90

Kategorie 1 (Grundstufe)

Mit ausgezeichnetem Erfolg: Vororchester des Musikverein Rieder: 93

Es war auch eine Wertung in der Kategorie „Traditionelle Blasmusik“ möglich. Die Musikkapellen spielten jeweils drei Stücke: Marsch, Polka, Walzer. Die Jury vergab folgende Wertungen:

Mit ausgezeichnetem Erfolg: Musikkapelle Blöcktach: 91; Musikverein Ronsberg: 91

Lesen Sie auch: Trinkwasser wird wegen Trockenheit knapp: Das macht die Stadt Marktoberdorf dagegen

Warum Marktoberdorf bei Ladesäulen für Elektroautos auf Geld verzichtet