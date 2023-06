Biber im Ostallgäu: Nagetier sorgt bei Bernbacher Landwirten  für Unmut

Mehrere Landwirte bei Bernbach können einen Teil ihrer Felder nicht mehr bewirtschaften und die Situation wird immer schlimmer. Das liegt am Biber.

06.06.2023 | Stand: 18:29 Uhr

Sie sind frustriert und sie sind wütend. Bis zu den Knöcheln stehen mehrere Bernbacher Bauern in den matschigen und durchnässten Überresten von dem, was einst eine landwirtschaftliche Fläche gewesen ist. Sechs Landwirtinnen und Landwirte sind gekommen, um auf ihre Not aufmerksam zu machen.

