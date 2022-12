Problemfall: Warum eine Straße bei Bidingen im Winter für Lkw gesperrt ist

Seit Jahren kommt es im Winter zwischen Bidingen und Ingenried zu Verkehrsproblemen mit Lkw. Bidingen will die SItuation mit Polizei und Landratsamt angehen.

08.12.2022 | Stand: 06:21 Uhr

„Hoffentlich waren die Themen heute nicht so trocken“, richtete Bürgermeister Franz Martin seine Abschiedsworte an die beiden Besucher nach der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates in Bidingen. Denn es ging nicht zuletzt um Satzungsänderungen. Die Tagesordnung der Gemeinderatssitzung war sehr umfangreich, doch vieles ging schnell über die Bühne. Wortmeldungen wurden kurz und prägnant weitergegeben.

Fast schon dringend erforderlich ist die Wintersperrung der Ortsverbindungsstraße Bidingen-Ingenried für Lastwagen. „Hier kommt es bei Glätte seit Jahren immer wieder zu Problemen“, sagte Martin. Auch die Nachbargemeinde Ingenried behandelte jüngst das Thema.

Wintersperrung der Straße nach Ingenried: Ausnahmen soll es für Landwirte geben

Jetzt soll das Problem mit Polizei, Landratsamt und Gemeinden angegangen werden, damit die Sperrung noch diesen Winter zur Anwendung kommt. Ausnahmen gibt es für die Land- und Forstwirtschaft und für die Anlieger. Sonja Eberle berichtete, dass die Navis die Laster über Krottenhill und Ruderatsried nach Bidingen führen. Martin will dies eventuell durch eine Tonnagebeschränkung mit der Gemeinde Ingenried abklären.

Danach ging es im Gemeinderat um private Bauanträge in den Bidinger Ortsteilen Bernbach und Tremmelschwang – samt detaillierter Ausführungen von Martin, genauer Beschreibungen und Pläne. In Tremmelschwang interessierten den Gemeinderat die Maße für den geplanten Neubau eines Nebengebäudes für Brennholz und Maschinen. Auch sollte dort der Abstand zur bestehenden Kapelle eingehalten werden.

In Bernbach soll ein neues Mehrfamilienhaus mit acht Wohnungen gebaut werden

Eine größere Sache wird der Neubau eines Mehrfamilienhauses in Bernbach, das acht Wohnungen beinhalten soll. Dabei legte der Gemeinderat ein Augenmerk auf die Anzahl der Parkplätze. Für jede Wohnung zählt der Faktor 1,5, deshalb müssen zwölf Garagen, Stellplätze oder Carports ausgewiesen werden. „Dies sollte beim Bauantrag eigens dokumentiert werden“ sagte ein Gemeinderatsmitglied.

