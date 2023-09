Eishockeyschläger im Wert von 70.000 Euro gestohlen - Dieb stellt sich nach vier Jahren

Er soll 900 Eishockeyschläger im Wert von 70.000 Euro gestohlen haben. Vier Jahre nach einem Einbruch in ein Lager im Ostallgäu hat sich ein Mann nun gestellt.

29.09.2023 | Stand: 12:33 Uhr

Ein mutmaßlicher Dieb hat sich vier Jahre nach der Tat in Biessenhofen im Ostallgäu bei der Polizei gestellt. Demnach soll der damals 46-Jährige bei einem Einbruch in eine Lagerhalle 900 Eishockey-Schläger im Wert von 70.000 Euro gestohlen haben.

Nun stellte er sich, um einer unerwarteten Festnahme im Ausland zuvorzukommen. Der Mann wurde Anfang September bei der Polizei vorstellig. Als die Beamten seine Personalien überprüften, stellte sich heraus, dass gegen ihn ein Europäischer Haftbefehl vorlag und er in Untersuchungshaft muss.

Biessenhofen: Eishockey-Ausrüstung im Wert von 70.000 Euro geklaut

Deshalb führte die Polizei den Mann dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Kempten vor. Dieser setzte den Haftbefehl gegen die Erteilung von Auflagen außer Vollzug.

Der Tatverdächtige hat inzwischen einen Wohnsitz und eine Arbeitsstelle in Deutschland.

Einbruch bei Eishockey-Ausrüster im Ostallgäu Ende 2019

Den Ermittlungen zufolge sei der Mann Ende 2019 in eine Lagerhalle in Biessenhofen eingebrochen. Dort soll er rund 900 neuwertige Eishockey-Schläger im Wert von etwa 70.000 Euro gestohlen haben.

Die Kriminalpolizei konnte über Spuren am Tatort die Identität des Mannes ermitteln. Über Europol fanden sie heraus, dass der Tatverdächtige bereits in Slowakei, in Österreich und der Schweiz wegen Einbrüchen auffällig geworden war und Haftstrafen verbüßt hatte. Nun können die Beamten auch in Deutschland ein Strafverfahren gegen ihn einleiten.

Mehr Nachrichten aus Marktoberdorf und dem Ostallgäu lesen Sie hier.