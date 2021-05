Biogas für Marktoberdorf: Warum die Stadt den Umstieg prüft

Marktoberdorf ist mit der Fernwärme Vorreiter. Aber noch erhalten einige Liegenschaften Wärme aus fossiler Energie. Was das für die neue Martinsschule bedeutet.

18.05.2021 | Stand: 18:00 Uhr

Eigentlich drehte es sich bei diesem Punkt der Stadtratssitzung um den Bebauungsplan für das Areal der Grundschule St. Martin in Marktoberdorf. Weil das neue Gebäude Baugrenzen überschreitet, war eine Änderung nötig. Aber dann rückte etwas anderes in den Mittelpunkt: Die Stadt überprüft, inwieweit alle städtischen Gebäude mit Biogas betrieben werden können.

Grüne wollen klimafreundliches Gas für Marktoberdorf

Damit reagiert sie auf die Kritik und die Anregung der Grünen. Die hatten im März bei der Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses moniert, dass das geplante Blockheizkraftwerk (BHKW) an der neuen Martinsschule mit Erdgas gespeist werden soll. Sie hatten damals als Alternative den Betrieb mit Holzpellets oder Hackschnitzel ins Spiel gebracht, stießen jedoch teilweise auf Ablehnung. Diese hat Bürgermeister Dr. Wolfgang Hell in der Stadtratssitzung erneuert: Es könne nicht sein, dass die Abgase über die Balkone der Nachbarn ziehen.

Der Kompromiss für das BHKW aus Sicht der Grünen: klimafreundlich erzeugtes Biogas (Gülle, organische Abfallstoffe, Biomüll). Unmittelbar im Nachgang zur März-Sitzung hatte Umweltbeauftragter Christian Vavra (Grüne) der Verwaltung einen Fragenkatalog vorgelegt. Er wollte wissen, wie es um die Gaslieferverträge der Stadt bestellt ist, ob alle Liegenschaften der Stadt ohne technischen Aufwand auf klimafreundlicheres Gas umgestellt werden können, wie hoch die Einsparung bei Biogas ist, weil dafür keine CO2-Steuer anfällt, und vor allem: Wie hoch die Mehrkosten für die Stadt bei kompletter Umstellung auf Biogas sind.

Im Rathaus werden die Mehrkosten erarbeitet

Einige Liegenschaften der Stadt wie beispielsweise Feuerwehrhaus Marktoberdorf, Modeon und Umfeld sowie Schule Thalhofen beziehen Erdgas. Andere, große städtische Immobilien wie Rathaus und Hallenbad werden über die kommunale Fernwärme versorgt. Mit der Martinsschule kommt ein weiterer Abnehmer hinzu. Damit es an der Eberle-Kögl-Straße zu keinen Versorgungsengpässen kommt, soll ein neues BHKW als Puffer dienen und die Wärme ins Netz einspeisen. Der gleichzeitig erzeugte Strom ist für die Schule bestimmt. Eine Entscheidung darüber, welches Gas die Anlage befeuert, steht noch aus. Sie soll rechtzeitig erfolgen, bevor das BHKW in Betrieb geht.

Aufgrund der Entwicklung auf Bundesebene gehe sie davon aus, dass „irgendwann auch unser Gasnetz mit Biogas betrieben wird“, sagte Marion Schmidt von der Bauverwaltung. Laut Kämmerer Wolfgang Guggenmos prüft die Stadt gerade, zu welchem Zeitpunkt eine Umstellung möglich ist und was das mehr kostet. Er gehe davon aus, zur Stadtratssitzung im Juli Zahlen vorlegen zu können.

Umweltbeauftragter von Marktoberdorf veruft sich das Bundesverfassungsgericht

Lesen Sie auch

Debatte um Klimaschutz Entlastung für Mieter - Vermieter sollen künftig 50 Prozent der CO2-Preis-Kosten tragen

Vavra berief sich in seinem Mix aus Statement und Anfrage auf das Urteil des Bundesverfassungsgerichts, wonach das deutsche Klimaschutzgesetz nicht weit genug greift und in Teilen sogar verfassungswidrig ist. Maßnahmen zur Verringerung der Treibhausgasemissionen seien nur bis 2030 verpflichtend festgeschrieben und vernachlässigten deshalb nachfolgende Generationen, hieß es in der Begründung. Vavra sprach von einem „historischen Urteil“ und vermutete, dass Kommunen künftig verklagt werden könnten, würden sie nicht gegensteuern.

Deshalb hätten seine Vorgänger im Amt und im Stadtrat in weiser Voraussicht die Fernwärme vorangetrieben und ausgebaut, konterte Hell. Allein sie spare rund 10.000 Tonnen CO2 pro Jahr.

Am Ende wurde, wenn auch nur kurz, über den Bebauungsplan gesprochen. Nach der neuerlichen Auslegung waren nur kleinere redaktionelle Anpassungen nötig. Insofern hat der Stadtrat die Satzung dann auch einstimmig beschlossen.