Bläserensemble Marktoberdorf begeistert bei Konzert - mit prominentem Gast

Mit einem fulminanten Programm tritt das Bläserensemble Marktoberdorf in der Martinskirche auf - seit Langem wieder. An ihrer Seite ein Multiinstrumentalist.

26.04.2022 | Stand: 16:07 Uhr

Es war eines der letzten Stücke des Abends, das das Konzert des Bläserensembles Marktoberdorf auf den Punkt brachte. „Unter dem Sternenhimmel“ lautete der Titel des Stücks – gespielt von Christian Elin am Sopransaxofon und Birgit Brücklmayr an der Orgel. Die hellen fast schon verträumten Töne, die stimmungsvoll beleuchtete St. Martinskirche und das fulminante Programm des Bläserensembles luden die Zuhörerinnen und Zuhörer nicht nur zum Träumen ein. Sie erweckten Erinnerungen – „Reminiscences“, unter deren Motto der Konzertabend stand.

Christian Elin präsentiert Eigenkompositionen

Es hatte schon etwas Feierliches, als das Bläserensemble Marktoberdorf am Samstagabend zum Konzert anstimmte. Die St. Martinskirche voll besetzt. Endlich wieder Musik, endlich wieder ein Konzert in großer Runde. Zu diesem Anlass hatte sich das Ensemble unter der Leitung von Simon Behr prominente Unterstützung geholt: Christian Elin – Multiinstrumentalist, Komponist und Solist, der sich nahezu spielerisch zwischen den musikalischen Welten bewegt. Die ersten Töne des Abends gehörten ihm und seinem Saxofon. Mit seinen Eigenkompositionen „Reminiscence und „In Silence“ stimmte er das Publikum auf ein Programm ein, das träumerisch begann und in einem Fest der Musik endete.

Große Namen standen auf dem Programm: Claudio Monteverdi, Girolamo Frescobaldi, Jean Sibelius, Alan Fernie. „Wir laden Sie ein, in ihre Erinnerung zu reisen – in eine Zeit vor Corona. Wir laden Sie ein, an ihre letzte Reise zu denken“: Das Bläserensemble entführte die Zuhörerinnen und Zuhörer ins stürmische Finnland und ins verträumte und verspielte Paris. Die Stücke von Mitgliedern des Ensembles teils selbst arrangiert. In Alan Fernies „Montmartre“ schlenderten die Zuhörer durch die kleinen, verwinkelten Gassen des Künstlerviertels, in „Champs Elysées“ standen sie auf der glorreichen Prachtstraße der Stadt der Liebe. Stets begleitet und getragen von den Melodien des Bläserensembles, die mal laut und pompös an die Oberfläche dringt, um sich dann wieder zart und eingänglich dem Zuhörer zu nähern.

Christian Elin fügte sich dabei wunderbar in das Gefüge des Ensembles ein. „Da ziehen selbst wir es in Erwägung, Holzbläser aufzunehmen“, lautete das Resümee der Musikergemeinschaft – die trotz der harten Corona-Jahre auf höchstem musikalischen Niveau ablieferte.

Konzert der Extraklasse

Die Freude und Erleichterung war auf beiden Seiten zu spüren – bei den Musikern und beim zahlreichen Publikum. Mit Trommeln und Trompeten endete ein Konzert der Extraklasse mit einem Stück, das nicht passender hätte sein können: „Tivoli Festival Ouverture“ von Soren Hyldgaard.

Das Publikum belohnte das Bläserensemble, Christian Elin und Birgit Brücklmayr, Kirchenmusikerin in Marktoberdorf, mit Standing Ovation. Mit dem Konzertabend „Reminiscences“ weckte das Bläserensemble nicht nur Erinnerungen, sondern schaffte zugleich neue: An die Freude, wieder Musik live erleben zu können.

