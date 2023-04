Blitzermarathon im Ostallgäu: An diesen Stellen kontrolliert die Polizei

Am Freitag wird in der Region wieder die Geschwindigkeit gemessen. Für Auto- und Motorradfahrer lohnt es sich daher besonders, auf das richtige Tempo zu achten.

Autofahrer aufgepasst – am Freitag, 21. April, lohnt es sich wieder ganz besonders, auf das richtige Tempo zu achten. Denn um 6 Uhr an diesem Tag startet der europaweite „Speedmarathon“, in Deutschland meist „Blitzmarathon“ genannt, an dem sich auch Bayern beteiligt. In dieser Woche findet er zum zehnten Mal statt.

Die Stellen, an denen geblitzt wird, wurden veröffentlich - hier müssen Autofahrer aufpassen

Das bayerische Innenministerium hat wie in der Vergangenheit die Messstellen veröffentlicht, an denen im Freistaat das Tempo kontrolliert wird. Vor allem vor Schulen, Kitas, Altenheimen und an Unfallschwerpunkten soll geblitzt werden. Auch in der Stadt Marktoberdorf und der Umgebung stehen am Freitag wieder die Blitzer – und das an zahlreichen Stellen:

Marktoberdorf : B472, Brückenstraße, Tempo 50; B472, Marktoberdorf-Bertoldshofen, Tempo 30; B12, Geisenried, Tempo 100; Schwabenstraße, Tempo 30, B 16, Hauptstraße, Tempo 50; Moosstraße Tempo 30; Langweg Thalhofen, Tempo 30; B16, Kaufbeurer Straße Tempo 50; B16, Marktoberdorf-Rieder, Hauptstraße, Tempo 50

