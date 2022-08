Borkenkäfer-Gefahr nimmt zu: Jetzt sind Ostallgäuer Waldbesitzer gefragt

Wegen der hohen Trockenheit und Hitze vermehren sich Borkenkäfer gerade sehr stark. Ein Forstexperte gibt Tipps, wie Waldbesitzer ihre Bäume schützen können.

15.08.2022 | Stand: 09:00 Uhr

Aufgrund der hohen Temperaturen und der für die Region viel zu geringen Niederschläge vermehren sich die Borkenkäfer derzeit sehr schnell. Vor allem entlang des Alpenrandes aber auch im Vorland finden sich in nahezu allen Waldbeständen frisch befallene Fichten. „Im Moment entwickeln sich die Jungkäfer der zweiten Generation“ sagt Luitpold Titzler, stellvertretender Bereichsleiter Forst am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Kaufbeuren. „Durch die andauernden hohen Temperaturen werden die Borkenkäfer erneut schwärmen und eine dritte Generation anlegen. Die Gefahr für die Wälder nimmt zu und die Schadholzmenge steigt deutlich an“, so Titzler.

So halten Ostallgäuer Waldbesitzer die Schäden möglichst gering

Um die Waldschäden möglichst gering zu halten, fordert die Forstverwaltung deshalb alle Waldbesitzer in der Region auf, ihre Waldbestände gründlich auf frischen Borkenkäferbefall zu kontrollieren. Frisch befallene Bäume erkennt man zuverlässig an braunem Bohrmehl am Stammfuß. Sobald frisch befallene Bäume entdeckt werden, müssen die Bäume sofort gefällt und schnellstmöglich aus den Wäldern gebracht werden.

Das mögen Borkenkäfer gar nicht

Neben bekannten Befallsflächen ist es von Bedeutung, auch bislang gesunde Waldbestände zu kontrollieren. „Der Borkenkäfer mag es warm, aber nicht heiß. Bei zu großer Hitze weichen die Käfer in die Bestandstiefe aus“, sagt Titzler. Dies erschwert die Suche nochmals. Beratung und Unterstützung erhalten die Waldbesitzer bei den Revierleitern des Forstamtes. Hilfe bei der Aufarbeitung geben die Forstbetriebsgemeinschaften und sonstige forstliche Dienstleister.

