In Marktoberdorf hat eine Kabine einer Lackiererei Feuer gefangen. Die Feuerwehr löschte den Brand schnell. Trotzdem entstand rund 50.000 Euro Schaden.

11.11.2021 | Stand: 14:34 Uhr

Am Mittwochvormittag ist die Feuerwehr Marktoberdorf zu einem Brand bei einer Lackiererei in die Johann-Georg-Fendt-Straße gerufen worden. Laut Polizei geriet eine Lackierkabine vermutlich wegen einer gebrochenen Heizröhre eines Infrarotstrahlers in Brand.

Lackierkabine in Marktoberdorf fängt Feuer: 15 Feuerwehrleute im Einsatz

Der Schaden beträgt rund 50.000 Euro. 15 Feuerwehrleute löschten den Brand sehr schnell. Verletzt wurde niemand.

