Feuerwehren kämpfen gegen Großbrand in Sulzschneid: Bauernhöfe in Vollbrand

In der Nacht auf Dienstag bricht ein Feuer auf einem Bauernhof in Sulzschneid aus. Die Funken springen anschließend auf zwei weitere Gebäude über.

13.09.2022 | Stand: 06:17 Uhr

170 Einsatzkräfte haben in der Nacht auf Dienstag gegen einen Großbrand in Sulzschneid gekämpft. Dort ist gegen 0.30 Uhr auf einem Bauernhof ein Feuer ausgebrochen. Innerhalb kürzester Zeit stand das Anwesen, das sich am nördlichen Ortsrand befindet, in Vollbrand. "Es war zu Beginn eine sehr undurchsichtige Lage", schildert der Ostallgäuer Kreisbrandrat Markus Barnsteiner, der den Einsatz leitete. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand bereits das zweite Gebäude, ein angrenzender Hof, ebenfalls in Brand. "Die oberste Priorität war, die nicht betroffenen Gebäude abzuschirmen." Erst am Montagabend war eine Maschinenhalle am Ortsrand von Wertach (Oberallgäu) abgebrannt.

Enge Bebauung macht Feuerwehren in Sulzschneid zu schaffen

Schwierigkeiten bereiteten den Einsatzkräften in Sulzschneid die teils sehr enge Bebauung in dem Ortsteil von Marktoberdorf. Ein Hof grenzt an den nächsten an - Holz an Holz, Stall an Stall. Durch den Funkenflug fing auch ein drittes Gebäude im Dachbereich Feuer. Der Abluftkamin des Stalls, der aus Holz war, enzündete sich. Der Brand konne jedoch schnell behoben werden.

Gegen 2 Uhr konnte das Feuer unter Kontrolle gebracht werden. Die Einsatzkräfte begannen daraufhin unter dem Einsatz von Atemschutzgeräten mit der Innenbrandbekämpfung im Dachbereich und den Nachlöscharbeiten - der Bekämpfung von Glutnestern. "Der Einsatz wird sich wohl noch bis in den Morgen ziehen", sagt Barnsteiner.

Anwohner werden in der Nacht von Brand aus dem Schlaf gerissen

Nach ersten Informationen wurden bei dem Brand ein Mensch leicht verletzt - zwei Bewohner und ein Feuerwehrmann. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa zwei bis drei Millionen Euro. In den Gebäuden befanden sich Bewohner, die von dem Brand aus dem Schlaf gerissen wurden. "Ich bin froh, dass alle rauskamen und alles so gut funktioniert hat", sagt Barnsteiner. Unterm Strich haben die Anwohner noch Glück gehabt, dass sich das Feuer nicht weiter ausgebreitet hat, sagt der Kreisbrandrat. "Das hätte leicht passieren können durch die Hitzestrahlung und den Funkenflug. Doch es war zum Glück wenig Wind."

Neun Wehren waren in der Nacht im Einsatz. Die Brandursache war auch am Dienstagmorgen noch unklar. Die Kriminalpolizei nimmt die Ermittlungen auf.

Bilderstrecke

Großbrand in Sulzschneid: Bauernhöfe stehen im Vollbrand

In Sulzschneid ist in der Nacht auf Dienstag ein Großbrand ausgebrochen. Zwei Bauernhöfe stehen in Brand, ein drittes Gebäude fängt ebenfalls Feuer. Den 170 Einsatzkräften macht die enge Bebauung zu schaffen.

