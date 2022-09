Drei Mal Deutscher Meister, nun die Weltmeisterschaft im Streetdance. Im Interview spricht Maurice Schober aus Obergünzburg über seine Leidenschaft fürs Tanzen.

30.09.2022 | Stand: 19:30 Uhr

Er dreht sich, er wirbelt herum, er fliegt beinahe durch die Luft. Und das macht der Breakdancer Maurice Schober (28), alias „Bboy J-MO“, aus Obergünzburg so gut, dass er an der Streetdance Weltmeisterschaft teilnehmen kann. Gemeinsam mit seiner Crew aus dem Tanzzentrum Allgäu in Kempten, wo er selbst einige Gruppen unterrichtet, geht es vom 26. bis zum 30. Oktober nach Graz, wo die „World Hip Hop & Popping Championships“ stattfinden.

