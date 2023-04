Breitbandversorgung in Stötten soll ausgebaut werden

Die Gemeinde Stötten möchte die Breitbandversorgung vorantreiben. Experten präsentieren Möglichkeiten. Sehr viele Adressen sind noch ohne Internetanschluss.

18.04.2023 | Stand: 05:30 Uhr

In seiner jüngster Sitzung ließ sich der Gemeinderat Stötten über die neue Gigabitrichtlinie des Bundes informieren. Die Politik habe sich auf die Fahne geschrieben, die Breitbandversorgung voranzutreiben, erinnerte Zweiter Bürgermeister Richard Schmölz eingangs. Der Bayerische Staat wolle auch den ländlichen Raum bis 2025 mit Glasfaseranschlüssen versorgen. Die Bundesregierung wolle dies bis 2030 schaffen und ebenfalls bis 2025 mindestens 50 Prozent erreichen.

In Stötten gibt es noch viele „weiße Flecken“, also Adressen ohne Internetanschluss, wie ein Experte zeigte.

Wie sich die neue Gigabitrichtlinie des Bundes auf die Gemeinde Stötten auswirkt

Bürgermeister Schmölz übergab an Hans-Peter Bockhart vom Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung in Marktoberdorf. Dieser erläuterte dem Gremium die seit 12. April geltende neue Gigabitrichtlinie des Bundes für die Breitbandförderung und die beiden Fördermöglichkeiten für den Breitbandausbau in Stötten. Dieser wäre entweder über das Bayerische Förderprogramm oder über das Bundesförderprogramm möglich.

Anhand einer Karte zeigte er auf, dass es in Stötten noch sehr viele „weiße Flecken“ gibt. Es handle sich dabei um etwa 100 Adressen ohne Internetanschluss, sagte er. Deshalb empfehle das Bayerische Breitbandzentrum für Stötten den Einstieg in das neue Bundesförderprogramm.

Ein Projekt zur Breitbandversorgung wurde wegen hoher Kosten bereits abgebrochen

Alfred Wöcherl von der Breitbandberatung Bayern GmbH erinnerte daran, dass er in Stötten bereits zwei Verfahren begleitet habe. Eines davon sei abgeschlossen worden, während das zweite wegen zu hoher Kosten abgebrochen werden muste. Er stellte sich nochmals kurz vor und erläuterte die Möglichkeiten für Stötten im Rahmen des Bundesverfahrens „graue Flecken“ 2023.

Wie schon zuvor Bockhart wies auch er darauf hin, dass Kommunen mit Förderbedarf zeitnah die ersten Schritte einleiten und ein kombiniertes Markterkundungsverfahren starten sollten, um vor dem Stichtag 15. Oktober ihren Förderantrag einreichen zu können.

Hierzu gab Bürgermeister Schmölz bekannt, dass die Gemeinde – um möglichst keine Zeit zu verlieren – bereits den Antrag zur Förderung eines Verfahren begleitenden Beraters gestellt habe. Bis dieser genehmigt sei, sei auch der neu zu wählende Bürgermeister im Amt. Einer der beiden Bürgermeisterkandidaten war übrigens auch als Zuhörer in der Sitzung anwesend.

Wöcherl wies noch darauf hin, dass er gerne wieder für die Gemeinde als externer Berater tätig werden würde. Dann stellten er und Bockhart sich den zahlreichen Fragen aus dem Gremium. Ein Beschluss wurde in öffentlicher Sitzung jedoch nicht gefasst.

Probleme bei der Hundesteuersatzung in Stötten am Auerberg

Danach informierte Bürgermeister Schmölz darüber, dass einige Bestimmungen der im Juni 2022 erlassenen Hundesteuersatzung Probleme bei der Umsetzung machten und deshalb eine Änderungssatzung notwendig sei. Er erläuterte die einzelnen zu ändernden Bestimmungen und verlas die zu erlassende Erste Änderungssatzung zur bestehenden Hundesteuersatzung, die anschließend einstimmig vom Gremium beschlossen wurde. Sie tritt zum 1. Januar 2024 in Kraft.

Schmölz erinnerte die Räte dann, dass die Hintergründe, die den Erlass einer Verordnung für die Haltung von Hunden notwendig machten, im Gremium bereits besprochen worden seien. Dann verlas er den zu erlassenden Verordnungsentwurf. In dem Werk werden unter anderem Anleinpflichten geregelt und festgelegt, in welchen Bereichen bestimmte Hunde nicht mitgeführt werden dürfen.

Einstimmig wurde die Verordnung von den Gemeinderäten angenommen. Sie tritt am Tage nach der Bekanntmachung in Kraft.

