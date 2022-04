Brennende Trafostation in Marktoberdorf: 15.000 Euro Schaden

In der Trafostation einer Recyclingfirma in Marktoberdorf ist es zu einem Schmorbrand gekommen. 30 Feuerwehrmänner waren im Einsatz.

26.04.2022 | Stand: 14:00 Uhr

Eine Trafostation einer Recyclingfirma am Röntgenring in Marktoberdorf hat am Montagmittag angefangen zu brennen. Nach Angaben der Polizei wurde es in einem Verteilerkasten auf grund eines technischen Defektes zu heiß und kam so zu einem Schmorbrand. (Lesen Sie dazu auch: Mehr Einsätze für Ostallgäuer Feuerwehren: „Wir sind froh, dass es Euch gibt!“)

Schlimmeres konnte verhindert werden

Betriebselektriker konnten die Anlage schnell abschalten und auf diese Weise Schlimmeres verhindern. Außerdem waren 30 EinsatzkräDie Feuerwehren aus Geisenried, Marktoberdorf und Thalhofen waren mit 30 Mann im Einsatz und konnten den Brand schnell unter Kontrolle bringenfte der Feuerwehren Geisenried, Marktoberdorf und Thalhofen vor Ort. Sie konnten den Brand schnell unter Kontrolle bringen und die Anlage abkühlen. Ein Sachschaden von run 15.000 Euro entstand. Bis auf einen kurzen Stromausfall kam es zu keinen größeren Betriebsstörungen.

