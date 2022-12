Bürgermeister in Stötten arbeitet künftig hauptamtlich

Die Aufgaben in Stötten sind ehrenamtlich nicht zu schaffen. Bereits im Frühjahr könnte dort ein neuer Bürgermeister gewählt werden. Deshalb drängt die Zeit.

10.12.2022 | Stand: 18:15 Uhr

Der Beschluss habe nichts damit zu tun, dass in Stötten möglicherweise im Frühjahr mit einer Bürgermeisterwahl zu rechnen sein könnte, sagte Zweiter Bürgermeister Richard Schmölz eingangs der Sitzung. Vielmehr hätten sich die Aufgaben eines Bürgermeisters in den vergangenen Jahren derart vermehrt, dass diese im Ehrenamt nicht mehr zu bewältigen seien. Dies erlebe er derzeit am eigenen Leibe während der Vertretung des erkrankten Bürgermeisters Ralf Grube.

