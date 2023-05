Michael Neumann wird neuer Stöttener Bürgermeister

Michael Neumann heißt der neue Rathauschef in Stötten am Auerberg. Er holt 73,34 Prozent der Stimmen. Gegenkandidatin spricht von einem Signal gegen Frauen.

07.05.2023 | Stand: 20:08 Uhr

Berufsschullehrer Michael Neumann hat die Bürgermeisterwahl in Stötten am Auerberg sehr deutlich gewonnen. Bei der Wahl am Sonntag in der Auerbergland-Gemeinde setzte sich der 49-Jährige gegen seine Konkurrentin, Ingenieurin Sonja Dose (50), durch. Kandidat Michael Neumann holte satte 73,34 Prozent der Stimmen. Auf seine Kontrahentin entfielen 26,66 Prozent der Stimmen. Wie ausführlich berichtet, war die außertourliche Wahl in Stötten notwendig geworden, weil der zuvor amtierende Rathauschef Ralf Grube sein Amt niedergelegt hatte. (Lesen Sie auch unseren großen Vorbericht: Stötten geht in die heiße Phase: Am Sonntag ist Bürgermeisterwahl.)

