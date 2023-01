Willofs plant großes Bauprojekt im Schlossfeldweg

Bei der Bürgerversammlung in Willofs kommen Themen wie der Zustand des Schorerweges und PV-Anlagen zur Sprache. Bürgermeister Leveringhaus stellt zudem ein Bauprojekt vor.

29.01.2023 | Stand: 04:00 Uhr

Bei der Bürgerversammlung in Willofs beantwortete Bürgermeister Lars Leveringhaus zahlreiche Fragen der Besucherinnen und Besucher. Ein großes Anliegen war den Bürgern der Zustand des Schorerweges. Schon des Öfteren wurde dieser begutachtet und laut Bauhofmitarbeiter in den Haushalt eingeplant. Eine Reparatur erfolge bisher aber nur notdürftig. Leveringhaus sagte, dass im vergangenen Jahr so viel Geld wie noch nie für den Straßenunterhalt ausgegeben wurde.

Bürgermeister Leveringhaus erklärte, wie man im Fall eines Blackouts vorgehe

Eine weitere Frage betraf die Besetzung des Sozialamtes. An einer Nachbesetzung werde gearbeitet, erklärte Leveringhaus. Es könnten jedoch Eingänge von Anträgen bestätigt werden und diese seien ausschlaggebend. Auch die Errichtung von Freiflächen-PV-Anlagen beschäftigte die Bürgerinnen und Bürger. Es wurde von der Gemeinde Obergünzburg und Untrasried eine Entwurfsplanung in Auftrag gegeben. Diese enthält circa 100 Hektar Potenzialflächen mit der Kategorie 1 und 2. Kritik gab es in der Hinsicht, dass in dem Gebiet der Flächendruck ohnehin schon groß sei. Leveringhaus betonte, dass die Gemeinde selber kein Interesse daran habe, eine Freiflächen-PV-Anlage zu errichten oder zu betreiben, da bereits 106 Prozent der benötigten Energie erzeugt werde.

Wie sieht es im Falle eines Blackouts in Obergünzburg aus? Sollte es wirklich zu einem Blackout kommen, werden sogenannte kommunale Leuchttürme errichtet, in Obergünzburg werde dies das Rathaus sein, erklärte der Bürgermeister. Ebenso wurde eine Abfrage der zur Verfügung stehenden Notstromaggregate durchgeführt. Ein längerer Stromausfall hier im Süden sei jedoch unwahrscheinlich, sagte Leveringhaus.

Im Schlossfeldweg soll ein großes Bauprojekt entstehen

Auch die Finanzierung des Marktplatzsanierung kam zur Sprache. Hier war die Frage, ob die Anlieger sich an den Kosten beteiligen müssten. Da die Straßenausbaubeiträge abgeschafft sind, obliege die Finanzierung der Kommune. Vorläufig sind laut Leveringhaus 1,06 Millionen Euro förderfähig. Daraus ergibt sich eine Fördersummer von 636.000 Euro.

Leveringhaus stellte zudem ein Bauprojekt im Schlossfeldweg vor. Dort sollen auf einem ehemaligen Gewerbegelände drei Gebäude mit 50 Wohneinheiten entstehen. Unter dem kompletten Gelände soll eine Tiefgarage gebaut werden. In der ersten Verkaufstranche sollen die Einwohner des Marktes Obergünzburg bevorzugt werden.

Leveringhaus bat die Bürgerinnen und Bürger, künftig Termine im Rathaus vorab zu vereinbaren. Dies ist telefonisch und online möglich. Das würde Wartezeiten verhindern und die Mitarbeiter können ihren Tagesablauf besser planen. Ebenso bat er, Archivmaterial aus der Lokalgeschichte für das Gemeindearchiv bereit zu stellen. Es sei schade, wenn dies verloren gehen würde.

