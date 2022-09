Bundespreis: Programm der Filmburg Marktoberdorf gehört zu den Besten in Deutschland

Das Marktoberdorfer Kino erhält erneut den Kinoprogrammpreis der Bundesregierung. Claudia Roth überreicht ihn. Sie hat eine besondere Verbindung zur Filmburg.

25.09.2022 | Stand: 09:00 Uhr

Ziemlich genau ein Jahr ist es her, dass Claudia Roth, Staatsministerin für Kultur und Medien, in der Filmburg Marktoberdorf zu Besuch war. „Danke für einen inspirierenden Vormittag in der Herzkammer der Kultur“, schrieb sie Monika Schubert ins Gästebuch. Für die Betreiberin der Filmburg steht nun ein Wiedersehen mit Roth an – in Berlin bei der Verleihung des Kinoprogrammpreises für 2021. Zum wiederholten Mal erhält die Filmburg die Auszeichnung der Bundesregierung für ihr „herausragendes Jahresfilmprogramm“. Die Freude bei Monika Schubert ist riesig – denn hinter dem Preis steckt viel Arbeit.

Filmburg in Marktoberdorf hat schon viele Preise für Kinoprogramm gewonnen

2008 gewann das Programmkino aus Marktoberdorf erstmals den Bundespreis. Seitdem war die Filmburg bereits 15 Mal unter den Preisträgern. Die Kriterien, die der Bundespreis vorgibt, haben es in sich: Es muss eine gewisse Anzahl von deutschen und europäischen Filmen gezeigt werden, eine gewisse Anzahl von Kinder- und Jugendfilmen und eine gewisse Anzahl von Dokumentarfilmen, zählt Schubert einige Beispiele auf. Auch eine Mindestanzahl an Vorführungen und Zuschauern müssen die Bewerber vorweisen. Für ein kleines Kino wie die Filmburg ist das viel, sagt Schubert.

In Zeiten vor Corona verzeichnete die Filmburg 12.000 Kinobesucher. Hinzu kamen nochmals 4000 Besucher für Konzerte und Theateraufführungen auf der Bühne. Durch Corona hat sich das sehr reduziert, sagt Schubert. „Wie es dieses Jahr ausgeht, ist nicht abzuschätzen. Jedenfalls sind wir extrem hinten dran“ – trotz Publikumsmagneten wie dem Eberhofer-Krimi „Guglhupfgeschwader“. Drei Wochen lang spielte die Filmburg den Film jeden Tag. „Das kam bei den Leuten supergut an.“

Betreiberin Monika Schubert: Dahinter steckt sehr viel Arbeit

Schubert legt bei ihrem Programm viel Wert auf eine gute Mischung. Unterhaltsam dürfen die Filme sein – „aber nicht zu flach.“ Die Filmburg-Chefin nimmt ökologisch und kulturell wichtige Filme ins Programm sowie besondere Thematiken. Schubert geht auch auf die Wünsche der Besucher ein. Als beispielsweise die Musikklasse einer Schule ins Kino kam, suchte Schubert einen passenden Film heraus. „So etwas macht mir Freude.“

Mitte Oktober nimmt Schubert den Preis in Berlin von Claudia Roth entgegen. Wie hoch er dotiert ist, weiß sie noch nicht. Doch die finanzielle Förderung kann sie mehr als gut gebrauchen – angesichts der hohen Energiekosten. Im Kino könne man nicht an Licht auf der Leinwand sparen. „Doch ich sage immer: Im Kino schauen wir nach vorne.“ Eine Motivation ist der Preis besonders in diesen Zeiten allemal – für Schubert, ihr Team und die Kinogäste, „ohne die das nicht möglich wäre.“ Die Filmburg gewann auch schon 17 Mal den Preis des FilmFernsehFonds Bayern. Ob ihn das Kino auch heuer gewonnen hat, ist noch offen.

Lesen Sie auch

Als Komparsin beim neuen Eberhofer-Krimi dabei: So liefen die Dreharbeiten zu "Guglhupfgeschwader" Hinter den Kulissen

Lesen Sie auch: Neuer Eberhofer-Krimi "Guglhupfgeschwader": Komparsin berichtet von Dreharbeiten