Im Allgäu gibt es jetzt einen neuen Pizzaautomaten

Im Allgäu gibt es jetzt einen Pizzautomaten. Wo er steht, welche Sorten es gibt und wie viel die Pizza aus dem Automaten kostet.

10.03.2022 | Stand: 13:20 Uhr

Auf dem Campingplatz Elbsee in Aitrang ( Ostallgäu) gibt es jetzt einen Pizzaautomaten. Gäste des Campingplatzes sowie Ausflüglerinnen und Ausflügler können sich am Elbsee frisch auf die Hand eine Pizza zubereiten. Der Automat ist öffentlich zugänglich.

Auf dem Campingplatz Elbsee gibt es bereits ein Automaten-Häuschen mit einem Popcorn-Automaten und einem Automaten für Fleisch- und Wurstwaren. Mit dem neuen PIzzaautomaten soll das bestehende Angebot ergänzt werden, sagt Juniorchef Franz Martin auf Anfrage unserer Redaktion. Der Automat wurde in Zusammenarbeit mit der Firma Abitec und dem Lebensmittelhersteller Dr. Oetker aufgestellt.

Pizzaautomat am Campingplatz Elbsee in Aitrang: Diese Sorten gibt es

Die Gäste können aus insgesamt sieben verschiedenen Pizza-Sorten des Lebensmittelherstellers wählen. Neben den klassischen Varianten wie Salami, Prosciutto oder Margherita gibt es zum Beispiel Pizza Tonno mit Thunfisch und Zwiebel oder Flammkuchen mit Schinken und Sauerrahm. Je nach Größe kostet die Pizza 3,90 Euro oder 5,90 Euro. Die Zubereitung der tiefgekühlten Pizza am Automaten dauert vier Minuten.

Auf Facebook schreibt eine Nutzerin: "Die Dinger stehen in Frankreich schon ewig rum". Auch in Deutschland gibt es solche Automaten schon länger in den Städten. Im Allgäu gibt es etwa in der Shell-Tankstelle in der Sudetenstraße in Kaufbeuren einen Pizzaautomat. Der in Aitrang ist jedoch nach Angaben des Campingplatzes Elbsee deutschlandweit der erste, der an einem Campingplatz steht. (Lesen Sie auch: Große Nachfrage: In Augsburg gibt es jetzt Pizza aus dem Automaten)

Und er kommt gut an. "Wie cool" oder "Geniale Idee" schreiben die Kommentatorinnen und Kommentatoren unter dem Facebook-Beitrag des Campingplatzes. Auch die Gäste vor Ort sind "begeistert", sagt Franz Martin. Bislang hätten sich schon alle eine Pizza geholt und das neue Angebot ausprobiert. Sie finden: "Das ist eine super Möglichkeit, noch etwas Warmes zu essen, wenn man abends auf dem Campingplatz ankommt und noch nicht aufgebaut hat", berichtet Martin.

