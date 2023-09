Chorgenuss hoch vier: Schützenchor Ebersbach lädt zum Konzert mit "Schall & Schmauch"

Der Schützenchor Ebersbach lädt in die Mehrzweckhalle Ebersbach. Auch „Schall und Schmauch“, Alphornbläser und Vielharmoniker sind dabei.

02.09.2023 | Stand: 05:00 Uhr

„Singen soll Spaß machen“: Unter diesem Motto laden der Schützenchor des Schützenvereins Eintracht Ebersbach unter der Leitung von Chorleiter Rainer Harder und Abteilungsleiter Hubert Bufler für Samstag, 7. Oktober, ab 20 Uhr in die Mehrzweckhalle Ebersbach zu einem Chorkonzert ein.

Mit dabei sind neben dem Schützenchor Ebersbach auch der Chor Schall & Schmauch, die Alphornbläser aus Ebersbach und Ronsberg sowie die Ebersbacher Vielharmoniker.

Der Männerchor Ebersbach hat eine lange Tradition

Der 1976 gegründete Männerchor aus Ebersbach hatte seinen ersten Auftritt bei der vereinseigenen Weihnachtsfeier. Die Idee, einen Chor zu gründen, entstand bei den geselligen Schießabenden. Was über all die Jahre konstant blieb, sind die Freude am gemeinsamen Gesang und viele alljährliche Termine in Ebersbach, wie die Gestaltung des Veteranenjahrestags, der Weihnachtsfeier des Schützenvereins und der Christmette an Heiligabend, heißt es in einer Pressemitteilung.

Der Schützenchor Ebersbach ist Mitglied im Chorverband Bayerisch-Schwaben und mit rund 20 Sängern immer wieder bei Auftritten in der Region zu hören, beispielsweise bei der Maiandacht in der Wallfahrtskirche St. Alban in Görwangs oder bei den Sonnengesängen im Klostergarten am Crescentiakloster in Kaufbeuren. Der Chor will zu freudigen und auch traurigen Anlässen mit kirchlichen sowie mit weltlichen Liedern begeistern. 2021 freuten sich die Sänger besonders darüber, dass sie nach einer längeren Pause am Tag der Chormusik im Rahmen der Gartenschau in Lindau teilnehmen durften.

Auch der Chor "Schall & Schmauch" aus Kaufbeuren tritt auf

Chorleiterin Maria Schmauch hat 2014 den Chor „Schall & Schmauch“ gegründet. Lebendig, kreativ und vielfältig, ein Chor mit viel Gemeinschaftssinn, so beschreiben sich die 45 Sängerinnen und Sänger.

Egal, ob Rock, Pop, Blues, Swing, Afrikanisches, Lieder im Dialekt, Klassik oder eine Bodypercussion-Performance dargeboten wird, der gute Geist und die großartige Energie beim Musizieren sind immer zu spüren, zu hören und zu sehen, versprechen die Mitglieder des Chors.

Infos zum Schützenchor: www.ebersbach-allgaeu.de/sve-schützenchor.html

Infos zu „Schall & Schmauch“: www.schallundschmauch.de