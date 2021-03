Corona-Notbremse: Das Ende der Lockerungen im Ostallgäu

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Ostallgäu liegt seit Samstag über 100. Was der Anstieg der Corona-Fälle im Landkreis bedeutet und welche Regelungen jetzt gelten.

16.03.2021 | Stand: 05:30 Uhr

Die Infektionszahlen für das Ostallgäu sind zu hoch. Daher muss das Landratsamt ab Mittwoch die „Notbremse“ aktivieren. Für die Bürger heißt dies, dass einige Lockerungen hinfällig werden. Kaufbeuren ist davon ausgenommen, da für die kreisfreie Stadt ein eigener Inzidenzwert ermittelt wird.

Dennoch sind die Regelungen auch für Kaufbeuren relevant: Beispielsweise begeht ein Kaufbeurer, der um 22 Uhr in den Landkreis fährt, eine Ordnungswidrigkeit. Ein Ostallgäuer, der um 22 Uhr nach Kaufbeuren fährt, kann sich dort erlaubt aufhalten, darf aber erst um 5 Uhr zurück in den Landkreis, heißt es aus dem Landratsamt. Mehr zu den neuen Corona-Regeln und einzelnen Öffnungsschritten erfahren Sie hier.

Inzidenzwert fürs Ostallgäu stieg an

Der maßgebliche Wert für die neuen Corona-Fälle je 100.000 Einwohner (7-Tage-Inzidenz) wird vom staatlichen Robert Koch Institut ( RKI) täglich um 0 Uhr ermittelt. Er lag im Ostallgäu am Freitag bei 95,6, erreichte am Samstag 103,4, am Sonntag 119,0 und lag am Montag bei 114. Eine Rückkehr zu lockereren Regeln ist erst dann wieder möglich, wenn der Inzidenzwert drei Tage in Folge unter 100 liegt.

Nach Behördenangaben ist der ganze Landkreis von den Infektionen betroffen. Von mittlerweile 96 Covid-Infektionen bei Mitarbeitern des Buchloer Schlachthofs entfallen 54 auf das Ostallgäu. Von ihnen haben 18 die besonders ansteckende britische Corona-Variante. Aus Marktoberdorf werden aktuell 55 aktive Fälle gemeldet.

Die Regeln für das Ostallgäu ab Mittwoch:

Kontakte: Treffen sind nur noch mit einer haushaltsfremden Person erlaubt. Das gilt unabhängig vom Ort und drinnen wie draußen. Kinder unter 14 Jahren werden nicht mitgerechnet. Außerdem erlaubt ist die nicht geschäftsmäßige Beaufsichtigung von Kindern unter 14 Jahren in festen Betreuungsgemeinschaften, wenn sie Kinder aus höchstens zwei Hausständen umfasst.

Ausgangssperre: Von 22 bis 5 Uhr ist den Ostallgäuern der Aufenthalt außerhalb der Wohnung untersagt. Erlaubt sind aber beispielsweise Weg zur Arbeit, Begleitung Kranker/Sterbender oder das Gassigehen mit dem Hund.

Handel: Der Einzelhandel darf Kunden nicht mehr mit Terminbuchung (Click and Meet) ins Geschäft lassen, kann aber Waren zur Abholung anbieten (Click und Collect). Weiterhin offen bleiben aber Geschäfte des täglichen Bedarfs wie Supermärkte, Apotheken und Drogerien. Auch Bau- und Gartenmärkte sowie Blumengeschäfte und Buchhandlungen dürfen weiter offen bleiben. Offen bleiben auch Friseure.

Freizeit, Kultur und Sport: Kontaktfreier Sport ist mit einer weiteren haushaltsfremden Person unter der Einhaltung der Hygiene-Regeln erlaubt. Sport in Gruppen ist untersagt. Instrumental- und Gesangsunterricht in Präsenzform ist bei einer Notbremse untersagt. Geschlossen bleiben Museen und Kulturstätten.

Kitas und Schulen: Hier gilt zunächst bis zum Wochenende der eingeschränkte Regelbetrieb mit Präsenz- und Wechselunterricht sowie der Betreuung in festen Gruppen. Hier entscheidet das Landratsamt jeweils am Freitag aufgrund der Inzidenzzahlen für die gesamte nächste Woche, um den Eltern mehr Planungssicherheit zu bieten.

