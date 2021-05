Wann dürfen sie öffnen? Hoteliers und Gastronomen im Ostallgäu schieben Frust

Unsichere Corona-Lage: Die Betriebe in Marktoberdorf und Umgebung bangen um das Pfingstgeschäft. Doch trotz allem Ärger: Es gibt jetzt einen Hoffnungsschimmer.

„Das ist wirklich mal ein Lichtblick“ sagt die Frau. Damit meint sie nicht die Bananen, Orangen und Zitronen, die sie gerade auf dem Marktoberdorfer Wochenmarkt gekauft hat. Sondern die Corona-Lockerungen, die nun sogar zu Pfingsten einen Urlaub im Ausland in Aussicht stellen. Und genau das habe ihre Familie vor, sagt die Frau, Südfrüchte im Beutel in der einen, die kleine Tochter an der anderen Hand. Nach Italien wollen sie. Ans Meer. „Wir müssen endlich wieder mal was anderes sehen. Die Sehnsucht ist schon verdammt groß.“