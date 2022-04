In Bayern gibt es kaum noch Corona-Regeln. Die Maskenpflicht und Zugangsbeschränkungen wie 3G fallen in vielen Bereichen weg. Was jetzt im Ostallgäu gilt.

04.04.2022 | Stand: 10:21 Uhr

Corona-Regeln im Ostallgäu: Die Inzidenz im Allgäu ist weiter hoch. (Die 7-Tage-Inzidenz finden Sie tagesaktuell hier.) Dennoch sind in Bayern zum 3. April fast alle Corona-Regeln wie eine generelle Maskepflicht oder Zugangsbeschränkungen wie 2G oder 3G gefallen. Eine Regelung für regionale Hotspots gibt es noch nicht. Welche Corona-Regeln aktuell im Ostallgäu gelten.