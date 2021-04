Marktoberdorfer Schulleiter sehen Testpflicht positiv, haben aber noch viele Fragen

Schulen in Marktoberdorf sehen die Corona-Testpflicht positiv, da sie die Sicherheit erhöhe. Doch es bleiben einige Fragen offen und es gibt auch Kritik.

Nach der von der Staatsregierung angekündigten Corona-Testpflicht für Schüler und Lehrer gibt es an Marktoberdorfer Schulen etliche offene Fragen zum Ablauf des Verfahrens. So ist beispielsweise noch unklar, wie positiv getestete Schüler betreut werden sollen, bis sie von ihren Eltern abgeholt werden. Nachdem es lange Zeit an den notwendigen Selbsttests mangelte, sind an den Schulen mittlerweile ausreichend Tests vorhanden. Einig ist man sich an den befragten Schulen, dass Selbsttests die Sicherheit für Schüler und Lehrer erhöhen.