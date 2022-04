Corona-Tests: Wasserwacht stellt Teststation in Obergünzburg ein

Vier Monate betrieb die Waserwacht die Teststation in Obergünzburg. Doch es wurde immer schwieriger, die Dienste zu besetzen. Wo das Testen jetzt möglich ist.

03.04.2022 | Stand: 11:28 Uhr

Die Teststation des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) stellt ihren Dienst ein. Die Teststation wurde in den vergangenen vier Monaten durch die Wasserwacht Obergünzburg im Akku-Treff in Obergünzburg betrieben. Aufgrund der zunehmenden Vorbereitungen für die kommende Sommersaison wurde es jedoch immer schwieriger, die Dienste innerhalb der Wasserwacht ehrenamtlich zu besetzen. Die letzte Testung fand am Mittwoch, 30. März statt. Ab April startete wieder der reguläre Betrieb des AKKU-Treffs - auch deshalb war eine Fortführung der Teststation durch das BRK nicht möglich. Für weitere Testungen stehen in Obergünzburg die anderen, bekannten Teststationen weiterhin zur Verfügung:

Teststation Obergünzburg GoIn (Kaufbeurer Str. 34)

Naturheilpraxis "Entspann di mol" (Alter Markt 14)

Praxis Andrea Schramm (Krankenhausstraße 12)

Weitere Infos unter: www.oberguenzburg.de.

