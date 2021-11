Ein Ungeimpfter berichtet, wie die Corona-Regeln und PCR-Tests sein Leben einschränken – und warum er sich dennoch nicht gegen das Virus impfen lassen will.

14.11.2021 | Stand: 18:30 Uhr

Für einem Friseurbesuch vorher mindestens auch noch 70 Euro für einen PCR-Test zahlen? So mancher Ungeimpfte muss sich angesichts der 3G-plus-Regel überlegen: zahlen oder die Haare lieber noch ein wenig wachsen lassen? Bis zum heutigen Montag können Ungeimpfte mit einem PCR-Test auch in einem Restaurant essen gehen. Ab Dienstag gelten jedoch verschärfte Regeln (siehe Infokasten). Doch selbst wenn sich jemand testen lassen will, tut er sich bei der Suche nach einer Teststelle schwer.