Damit das Wasser in Obergünzburg auch in Zukunft reicht: Gemeinde bekommt neuen Hochbehälter

13.07.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Die Marktgemeinde Obergünzburg soll einen neuen Hochbehälter zur Wasserversorgung bekommen. Ein Ersatz für den bisherigen Behälter nahe der Schule sei notwendig, da dieser zu klein und mit 50 Jahren zu alt sei, informierte Claudius King vom Schwäbischen Ingenieurbüro für Wasserversorgung und Tiefbau Jellen & Co den Marktrat. Er entspreche nicht mehr den Bedürfnissen der Bevölkerung. (Lesen Sie dazu auch: Kinder müssen umziehen: Wasserschaden im Kindergarten in Obergünzburg

Kapazität, Standort und Kosten für den neuen Hochbehälter

Der Behälter muss dem maximalen Tagesbedarf der Gemeinde bereitstellen. Dieser liegt laut einer Studie bei ungefähr 1070 Kubikmetern. Der bisherige Behälter mit lediglich 500 Kubikmetern Kapazität müsste dafür zwei Mal am Tag durchlaufen. Stattdessen soll nun ein Hochbehälter mit einem Fassungsvermögen von 1200 Kubikmeter gebaut werden. Dabei wird auch das Löschwasser berücksichtigt, das im Falle des Falles immer zur Verfügung stehen muss.

Nachdem King die Bedingungen für den Bau des Hochbehälters vorgestellt hatte, ging er über zu den Kriterien für den Standort. Er müsse sich in der richtigen Höhenlage befinden, um das passende Druckniveau zu garantieren, ein Anschluss an alle Leitungen müsse vorhanden und der Standort gut zugänglich sein. Als geeignet wurde der obere Rand des Schulparkplatzes erachtet. An diesem Ort würde der neue Behälter noch knapp zehn Meter höher liegen als der Alte, was vorteilhaft für den Druck wäre. Ein Nachteil sei, dass neue Leitungen verlegt werden müssten. Dies sei aber kein großes Problem, da sich der neue Behälter nur unweit des Alten befindet.

Die Kosten für den neuen Hochbehälter belaufen sich auf ungefähr 1,65 Millionen Euro und setzen sich zusammen aus den Kosten für den Behälter selbst (1,35 Millionen Euro), dem neuen Pumpschacht (150.000 Euro) und der Verlegung der benötigten Leitungen (ebenfalls 150.000 Euro). Vorschläge zur Kostenverringerung kamen von Seiten der Ratsmitglieder: Statt eines neuen Hochbehälters könne man doch auch den Bisherigen um eine Kammer vergrößern. Laut King scheitere dies aber an der dadurch entstehende Höhe und der Last, die der alte Behälter nicht tragen würde. Ein weiterer Vorschlag war, einen kleineren Hochbehälter zusätzlich zum Alten einzurichten. Doch hierbei sei zu bedenken, dass dann in jedem Behälter extra Löschwasser zur Verfügung gestellt werden müsste.

In der nächsten Sitzung des Rates wird der neue Hochbehälter ein weiteres Mal Thema sein. Eventuell können zu diesem Zeitpunkt dann konkrete Beschlüsse getroffen werden, sagte Zweiter Bürgermeister Florian Ullinger.

Wohin mit dem Abwasser aus Ebersbach? - Zwei Möglichkeiten

Ein weiterer Tagesordnungspunkt war die Abwasserentsorgung in Ebersbach. Im Abwasser des Dorfes befindet sich Messwerten zufolge eine größere Menge an Fremdwasser, als geduldet ist (höchstens 25 Prozent der Gesamtmenge des Abwassers). Zwei Maßnahmen hierzu wurden von King und von Hubert Jellen vorgestellt.

Eine Möglichkeit wäre, das Abwasser nach Obergünzburg zu schicken. Hierfür müssten zwei neue Abwasserkanäle mit jeweils einer neuen Pumpstation gebaut werden. Allerdings müsste auch die Kläranlage in Obergünzburg an das zusätzliche Abwasser angepasst werden. Ratsmitglied Antonio Multari fragte nach, was bei einem Ausfall der Pumpen passieren würde. King erklärte, dass für diesen Fall ein Notstromaggregat zur Verfügung stünde.

Die zweite Möglichkeit, das überschüssige Wasser in Ebersbach in den Griff zu kriegen, wäre ein neues Überlaufbecken, um den bestehenden, überfüllten Staukanal zu entlasten. Damit seien aber hohe Investitions-, Projekt-, und Betriebskosten verbunden. Und auch das Baumaterial werde nicht billiger, sagt King.

Ebenfalls für den Raum Ebersbach wurde ein Plan für neue Pumpen und Leitungen für die Wasserversorgung vorgestellt, da die bisherigen zu alt seien. Dieser Plan sei schon mehr als ein Vorentwurf und würde weiter konkretisiert, berichtete Ullinger. Ratsmitglied Hans-Peter Schiegg merkte dazu an, dass es ratsam wäre, den Bau der Kanäle mit dem Glasfaser- und dem Fernwärme-Ausbau zusammenzulegen, um nicht zwei Mal den Boden aufreißen zu müssen.

Ein extra breiter Radweg zwischen Ebersbach und Willofs

Letztes großes Thema war der Radweg zwischen Ebersbach und Willofs. Bisher noch nicht asphaltierte Flächen des Weges zwischen dem Reichholz und der Kreisstraße OAL 11 sollen ausgebaut werden. Für eine bessere Nutzung sind 3,50 statt 2,50 Meter Breite vorgesehen. Man müsse mit der Regierung Schwaben aushandeln, ob Förderungen auch bei dieser untypischen Größe zu bekommen seien. Jellen zeigte sich jedoch zuversichtlich. Der Rat sprach sich einstimmig für die Beantragung der Förderung aus, zumal der Radweg ohne diese nicht realisierbar wäre.

