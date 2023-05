Darum warten die Marktoberdorfer auf den Start vom Stadtradeln

Die Stadt Marktoberdorf ist wieder bei der Aktion Stadtradeln dabei. Wie Interessierte sich anmelden können und die gefahrenen Kilometer gewertet werden.

25.05.2023 | Stand: 09:00 Uhr

Das Stadtradeln geht in die nächste Runde und auch Marktoberdorf tritt wieder für ein gutes Klima in die Pedale. Die Marktoberdorfer radelten im vergangenen Jahr 370.542 Kilometer und feierten damit erneut den Bayernsieg. Im Ostallgäu findet die Aktion in diesem Jahr von Sonntag, 18. Juni, bis Samstag, 8. Juli, statt. Anmeldungen sind ab sofort möglich.

Stadtradeln in Marktoberdorf: Gut fürs Klima und die Gesundheit

Ziel der Aktion ist es, möglichst viele Wege klimafreundlich mit dem Rad zu erledigen und dabei Kilometer für sein Team, seine Kommune beziehungsweise den Landkreis zu sammeln. „Die vergangenen Jahre haben wir im deutschlandweiten Vergleich großartige Ergebnisse erzielt“, sagt Landrätin Maria Rita Zinnecker.

Das Stadtradeln sei eine Möglichkeit, gemeinsam Rad zu fahren und dabei etwas Gutes für die Umwelt und Lebensqualität zu tun, sagt Zinnecker. „Dabei zählt jeder Kilometer“. Mitmachen beim Stadtradeln können alle, die im Ostallgäu wohnen, zur Schule gehen, arbeiten oder über Vereine beziehungsweise einen anderen Bezug zum Landkreis haben. Kommunen können sich unter dem Dach des Landkreises registrieren.

Beim Stadtradeln zählt jede Strecke - auch in der Freizeit

Gezählt werden alle geradelten Strecken, egal ob sie beruflich oder in der Freizeit, im oder außerhalb des Landkreises zurückgelegt werden. Das heißt, je mehr Mitradler man für sein Team begeistern kann, desto leichter kann man gemeinsam Kilometer sammeln.

Die gefahrenen Kilometer werden dann entweder der teilnehmenden Kommune oder direkt dem Landkreis gutgeschrieben. Teilnehmende Kommunen sind neben Marktoberdorf aktuell Biessenhofen, Buchloe, Füssen, Nesselwang, Obergünzburg und Pfronten.

Für weiterführende Schulen bietet der Freistaat Bayern innerhalb von Stadtradeln den Schulradeln-Wettbewerb an, bei dem Schulmannschaften aus ganz Bayern gegeneinander antreten.

So werden die Fahrten registriert

Aufgezeichnet werden die geradelten Kilometer mit der Stadtradeln-App. Diese umfasst auch die Plattform RADar!, mit der die Teilnehmerinnen und Teilnehmer während der dreiwöchigen Aktion Feedback zur Fahrradinfrastruktur geben können. Lob, Kritik oder Anregungen fließen gegebenenfalls in das Alltagsradwegenetz ein.

Nähere Informationen und Anmeldung unter www.stadtradeln.de/kreis-ostallgaeu

