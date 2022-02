"Das geht auch uns an": Entsetzen in Marktoberdorf über Angriff auf Ukraine

Ob Geschäftspartner, Freunde oder Schüler: Mit Sorge blicken viele Marktoberdorfer nach Osteuropa. Politiker aus der Region verurteilen Putins Angriff scharf.

24.02.2022 | Stand: 18:15 Uhr

„Ich glaube jeder schaut gerade besorgt Richtung Ukraine“, sagt Ramona Wegenast, Geschäftsführerin des Marktoberdorfer Chorbüros, am Donnerstagmittag am Telefon. Wenige Stunden ist es her, dass in Osteuropa der Krieg ausgebrochen ist. Auch in Marktoberdorf werden die Entwicklungen mit großer Sorge verfolgt. Ob an den Schulen, in der Kultur oder Politik: Das Entsetzen über die Vorkommnisse ist groß. „Jeder Krieg ist eine Katastrophe und dieser findet vor unserer Haustür statt“, sagt der Marktoberdorfer Bürgermeister Dr. Wolfgang Hell. (Lesen Sie auch: Die neuesten Entwicklungen im Newsblog zum Ukraine-Konflikt)