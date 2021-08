"Das ist mein absoluter Traumberuf": Warum eine 19-Jährige Landwirtin wird

Sie ist 19 Jahre alt und hat als Jahrgangsbeste ihre Ausbildung zur Landwirtin abgeschlossen: Elena Wölfle kann sich keine schönere Arbeit vorstellen.

31.08.2021 | Stand: 17:49 Uhr

Elena Wölfle steht im Stall neben ihrer Lieblingskuh Alisa – eine von 50 auf dem Hof der Familie in Günzach. Wölfle kennt alle Kühe beim Namen. Von Kindesbeinen an lernte sie, was es bedeutet, sich um ein Tier zu kümmern. Was es heißt, richtig zu füttern, und was gute Haltungsbedingungen sind. „Wir haben eine enge Bindung zu unseren Kühen“, sagt Elena Wölfle und streichelt Alisa über den Kopf. Dort zwischen den Tieren ist die frisch gebackene, jahrgangsbeste Landwirtin in ihrem Element. „Ich kann mir keine schönere Arbeit vorstellen“, sagt sie und lächelt.